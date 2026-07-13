Erply juht Kristjan Hiiemaa: Eesti tarkvaraettevõtteid ootab ees tõehetk
Eesti tarkvarafirmad on saavutanud välisturgudel edu, kuid osa ettevõtteid on jätnud tootearenduse müügi ja turunduse kõrval tahaplaanile. Erply tegevjuhi Kristjan Hiiemaa hinnangul võib see tehisaru kiire arengu ajal valusalt kätte maksta.
USA tarkvarafirmade aktsiad on kukkunud pooleks, kuid ekspertide hinnangul on väärtuslõksude kõrval peidus ka soodsaid ostukohti, kui teada, millist ettevõtet valida. Valimatult kõiki aktsiaid osta ei tasu.
IT-ettevõtete kasv tuleb raskemini kui varasematel aastatel. Aitab selge valik, milles ollakse tugevad ja milliste klientide probleeme kõige paremini lahendatakse, kirjutab IT-firma Uptime tegevjuht Eero Tohver.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?