Valimatult müüdud tarkvarasektori aktsiates peitub soodsaid ostukohti

Investor Toomase kommentaar

Mulle on hiljuti päris mitu soodsat tarkvarafirmat ette jäänud, kuid odavuse kõrvale kerkinud kahtlus, ega tehisintellekt neilt peagi leiba käest võta, pole lasknud mul neid aktsiaid osta. Aga vaatan üle, mis ettevõtted on rohkem ohus kui teised.