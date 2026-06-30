Valimatult müüdud tarkvarasektori aktsiates peitub soodsaid ostukohti

USA tarkvarafirmade aktsiad on kukkunud pooleks, kuid ekspertide hinnangul on väärtuslõksude kõrval peidus ka soodsaid ostukohti, kui teada, millist ettevõtet valida. Valimatult kõiki aktsiaid osta ei tasu.
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artiklit lugedes teada:
- milliseid tarkvarafirmasid peavad eksperdid AI-müügisurve kiuste praegu võimalikeks ostukohtadeks;
- kuidas eristada odavat aktsiat väärtuslõksust ning milliste ärimudelite suhtes hoiatab Taavi Ilves;