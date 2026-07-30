Tagasi Roheväidetest taganemisnupuni – ettevõtjaid ootavad uued nõuded Teabevara tund Peatükid

„Teabevara tund“ keskendub seekord olulistele muudatustele tarbijakaitses, mis puudutavad pea kõiki ettevõtjaid. Uued nõuded muudavad veebis lepingute sõlmimise reegleid, piiravad rohepesu ning seavad senisest rangemad tingimused keskkonna- ja kestlikkusväidete kasutamisele.

Saates räägime, millal uued nõuded jõustuvad, mida tähendavad ettevõtjate jaoks taganemisnupp, tumemustrite keeld ja finantsteenuste kauglepingute uued reeglid. Samuti selgitame, millistel tingimustel võib edaspidi kasutada väljendeid nagu „roheline“ või „keskkonnasõbralik“, millised nõuded hakkavad kehtima kestlikkusmärgistele ja kliimalubadustele ning kuidas muutuvad toodete vastupidavuse, parandatavuse ja tarkvarauuendustega seotud reeglid.

Lisaks arutame, mida ettevõtjad peaksid juba praegu tegema, et uute nõuetega õigel ajal kohaneda ning vältida võimalikke rikkumisi ja sanktsioone.