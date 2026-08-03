Arco Vara juht: Lõuna-Euroopa inimesed võivad tuua Eesti kinnisvaraturule uusi ostjaid
Eesti kinnisvaraturule võivad tulevikus lisanduda uued ostjad Lõuna-Euroopast, kui kliima-ja elukeskkonna muutused suunavad inimesi põhjapoolsematesse riikidesse, ütles Arco Vara juht Rait Riim Äripäeva hommikuprogrammis.
Arendusturg on diferentseerumas: on ühe kortermaja tegijad, kes vaatavad, et saaksid ruutmeetri valmis ehitatud, ja on linnaruumilise terviklahenduse pakkujad, osutas Arco Vara värske tegevjuht Rait Riim saates “Kinnisvaratund”.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.