Tagasi Koolitaja: juht ei juhi üksnes tulemusi, vaid ka inimeste ärevust Juhi töö ei piirdu enam tulemuste ja eesmärkide juhtimisega. Avalik surve, ebakindlus ja kriisid panevad proovile ka meeskonna vaimse tasakaalu ning juhi võime taastada töörahu olukorras, kus kindlaid vastuseid ei pruugi veel olla. Töö ja palk

Saates “Töö ja palk“ toome kuulajateni kaks tänavu veebruaris toimunud personalitöö aastakonverentsi ettekannet, mis vaatavad juhtimist kriisi ja kasvava ärevuse tingimustes.

Saate esimeses pooles kõneleb statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja Annika Kitsing organisatsioonikultuurist ja juhtimisväljakutsetest olukorras, kus avaliku surve mõjuväljas tegutsemine on kujunemas uueks normaalsuseks. Ta avab, kuidas pöörata kriis arenguvõimaluseks, rahustada organisatsioonis tekkinud ärevust ning aidata meeskondadel taastada töövõime.

Saate teises pooles räägib koolitaja Merle Viirmaa sellest, miks tänapäeva juht ei juhi üksnes tulemusi, vaid paratamatult ka inimeste ärevust. Ettekandes tulevad esile enesejuhtimine, teadlik kohalolu ja empaatia kui juhi praktilised tööriistad, mis aitavad ebakindlates olukordades usaldust säilitada ja meeskonna toimetulekut toetada.