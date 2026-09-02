Tarmo Tanilas avaldas kolm sektorit, kus praegu ostukohti näeb

Suurematel USA tehnoloogiafirmadel on järjest keerulisem ületada väga kõrgeid investorite ootusi ning kohati tundub, et aktsiate hinnad on ettevõtete kasumitest ette kihutanud, viitas Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Viimase nädala turukõikumine on investoritele üks viimaseid hoiatusi, mistõttu tasub kaaluda USA aktsiate osakaalu vähendamist ja riskide hajutamist, märkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?