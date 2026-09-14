Vallandatud Kaimo Kuusk: luurelt ei saa tellida hinnangut, mis sobiks sinu nägemusega

2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.