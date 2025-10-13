Tagasi 13.10.25, 10:06 Hipodroomi arendaja: 10 aastat planeerimist lisab ruutmeetri hinnale 1000 eurot Kuigi Tallinnas on uute hoonete planeerimise protsess viimastel aastatel mõnevõrra kiirenenud, on see teema õnneks endiselt aktuaalne ka kohalike omavalitsuste valimistel, rääkis kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuht Reigo Randmets.

Kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuht Reigo Randmets näeb, kuidas planeeringute venimine tõstab oluliselt Tallinna kinnisvara hinda.

Foto: Andras Kralla

“Kinnisvaras kehtib üks lihtne tõde: aeg on raha,” rõhutas Randmets planeerimise kiirendamise olulisust. Tema arvutustel tõstab 10 aastat planeerimist Tallinnas korteri ruutmeetri hinda laias laastus 1000 euro võrra.

Reterra Hipodroomi kvartali arenduse ehitusloa saamiseni kulus kuus ja pool aastat, tõi Randmets näiteks. Intervjuus rääkis ta täpsemalt veel Hipodroomi kvartali rajamisest, linnaruumi arendamise trendidest ja tõi ka välja, kes praegu kinnisvara ostavad.

Küsis Hando Sinisalu.

