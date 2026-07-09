Rikkalik maavaravaru nurjas üldplaneeringu. Vallavanem: nimetame valla karjääriks ümber

Samal ajal kui Eesti Geoloogiateenistus teavitas avalikkust sellest, et fosforiidi kaevandamine jääb ära, pole asutus rahul Rakvere valla üldplaneeringuga, mis nende arvates halvendab maavarade kaevandamisväärsena säilimist.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Rakvere vald oma üldplaneeringut geoloogiateenistuse hinnangul ümber tegema;

kuidas kommenteeris vallavanem Maido Nõlvak olukorda, kus suure osa valla maadest katavad maavarapiirangud;