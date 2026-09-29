Riigikohus: kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseadusevastane

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks avaldada süütamises ja enamikus narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pidas riigikohus kustutatud karistusandmete avaldamist osalt eluaegseks sotsiaalseks lisakaristuseks ja keda otsus kõige vahetumalt mõjutab;
- kuidas võib riigikogu seadust nüüd muuta ning millistel juhtudel võivad narkokuritegude ja süütamise puhul andmed ka edaspidi avalikuks jääda.