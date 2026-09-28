Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,69%320,16
  • OMX Riga0,3%959,27
  • OMX Tallinn1,01%2 226,44
  • OMX Vilnius0,57%1 514,22
  • S&P 500−0,77%7 683,69
  • DOW 30−0,67%51 481,51
  • Nasdaq −0,92%26 820,38
  • FTSE 100−0,1%10 684,88
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,09
  • OMX Baltic0,69%320,16
  • OMX Riga0,3%959,27
  • OMX Tallinn1,01%2 226,44
  • OMX Vilnius0,57%1 514,22
  • S&P 500−0,77%7 683,69
  • DOW 30−0,67%51 481,51
  • Nasdaq −0,92%26 820,38
  • FTSE 100−0,1%10 684,88
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,09
  • USA
  • 28.09.26, 22:22

Trump teatas plaanist rajada 15 miljardi dollariline terasetehas, millest saaks USA ajaloo suurim

USA president Donald Trump kuulutas esmaspäeval välja hiigelprojekti: tööstusettevõte Mesabi Metallics kavatseb investeerida 15 miljardit dollarit uue terasetehase rajatisse, millest saaks USA ajaloo suurim tootmiskompleks, vahendas CNBC.
Trumpi hiigelprojekti väljakuulutamine tuleb hetk enne vahevalimisi, olukorras, kus ta on pälvinud terasetariifide kergitamisega palju kriitikat.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 24.09.26, 12:13
Trumpi jutt diisli ekspordikeelust kergitas Euroopas hinda
Diisli hind Euroopas kerkis kolmapäeval hirmu tõttu, et siinse maailmajao suurim varustaja USA võib hakata diislieksporti piirama.
Uudised
  • 28.09.26, 08:39
USA ja Iraani kõneluste takerdumine kergitas nafta hinda
Nafta hind tõusis, kui USA lükkas tagasi Iraani ettepaneku avada Hormuzi väin ja lõpetada sõjategevus.
Börsiuudised
  • 28.09.26, 16:36
Geopoliitika ja tehisaru mured veavad USA turgusid langusesse
USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega, kui teated takerdunud Lähis-Ida konflikti läbirääkimistest ning tehisaruga seotud turvariskid varjutasid investorite meeleolu.
Börsiuudised
  • 28.09.26, 19:33
Kulla hind langes seitsme nädala madalaimale tasemele
Ülemaailmne võlakirjatootluste tõus viis esmaspäeval väärismetallide hinnad teravasse langusesse.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.09.26, 13:03
Baltic Core Property Fund koondab kohaliku kapitali 400 miljoni eurose kinnisvaraportfelli loomiseks
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.

Hetkel kuum

Kohvik Pierre Tartus Raekoja platsis.
Uudised
  • 27.09.26, 09:21
Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed
Raamatupidaja saadab edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal MTA ise arvutab maksukohustuse. Uus süsteem jõustub 1. aprillil 2027, tutvustas äsja toimunud Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 2026 "Maksud, ikka maksud!" Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves uut andmepõhist käibemaksu aruandlust
Uudised
  • 26.09.26, 13:17
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
Pistikhübriid suudab sõita ka pikemat maad ainult elektri jõul, kuid vajab selleks samasugust laadimist nagu täiselektriline auto.
Uudised
  • 27.09.26, 06:15
Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada
Jaan Tallinn hindas 2011. aastal kahekohaliseks võimalust, et inimkond AI-katastroofi tõttu välja sureb.
Börsiuudised
  • 27.09.26, 15:48
WSJ Jaan Tallinnast: ta on teenimas miljardeid tehnoloogia pealt, mida ise kardab
Margus Arm on juhtinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskust alates 2021. aasta lõpust.
Uudised
  • 27.09.26, 06:30
Riik paneb SKAISi veel 28 miljonit. Kriitikud: “Projekt on juba ette feilinud”
Vaidlusalust vibratsioonitehnoloogiat kasutatakse iPhone’ides ja Apple Wahtchides.
Börsiuudised
  • 27.09.26, 10:52
Apple kaotas suurima patendivaidluse USA ajaloos
Pyhä suusakeskus tõi oma majandusaasta aruandes tegevust mõjutava tegurina esile Soome käibemaksutõusu.
Uudised
  • 26.09.26, 17:35
Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad kaks keskust vastuvoolu
Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.09.26, 08:00
Senukai avas 5,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Eesti suurima K-Rauta kaupluse
Vaata galeriid poe avamiselt!
Rain Rannu (paremal) tutvustamas oma komöödiafilmi “Uus Raha”.
Rain Rannu teeb Bolti sünniloost mängufilmi
Björn Wahlroosi sõnul hoolivad keskklassi soomlased liialt oma sotsiaalsetest hüvedest.
Björn Wahlroos: eestlased on veel näljased, soomlastel on isu otsa saanud
Nvidia juht Jensen Huang.
Nvidia tõstis aktsiate tagasiostuprogrammi mahu rekordtasemele
Rain Rannu (paremal) tutvustamas oma komöödiafilmi “Uus Raha”.
Rain Rannu teeb Bolti sünniloost mängufilmi
Olulisemad indeksid hoidsid esmaspäeval selget langusjoont. Tehnoloogiasektorit aitas ülal hoida kiibihiid Nvidia.
Trumpi tagasilöök Iraanile tõi börsidele languse
Filly omanikud Eva Kaarin Rungi, Keili Sükijainen ja Gert-Kristjan Rungi.
Eksitava turundusega ametile ette jäänud menukas limonaad sai ettekirjutused
Leedu transpordiminister Juras Taminskas ütles, et riik järgib endiselt varasemat plaani projekt 2030. aastaks ellu viia.
Leedu tahab Rail Balticu naabritest varem valmis saada
Meta tahab anda väga suure hulga Muse’i võimalusi tasuta ning teenida aja jooksul väikest tasu agendi kaudu tehtud tehingutelt.
Meta leidis uue viisi, kuidas minu laiskuse pealt raha teenida
Investor Toomase kommentaar
Börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel ja räppar Säm.
Investor Säm: ma ei taha, et inflatsioon mu raha põletab, mulle meeldib seda ise teha
Maikol ütleb, et Corvette’i hinna ja kvaliteedi suhe on väga paigas, aasta jooksul pole esinenud ühtegi muret ega riket, mistõttu on Ameerika Auto garantiiremonditöökoja number tema telefonis mattunud paksu tolmukihi alla. “Teiste tutikate masinate kohta seda öelda ei saa,” teab ta lisada.
  • ST
Ettevõtja vahetas superautode unistuse Corvette’i vastu: „Sellel on kõik nagu vaja“
Turgude ootus USA keskpanga täiendavaks intressitõusuks on kasvanud üle 70%, viies väärismetallide hinnad langusesse.
Kulla hind langes seitsme nädala madalaimale tasemele
Lähis-Ida pinge hoiab toornafta hinna 100 dollari lähedal, mis teeb investorid turul ettevaatlikuks.
Geopoliitika ja tehisaru mured veavad USA turgusid langusesse
Kava järgi saaksid esmakordsed koduostjad osta programmiga liitunud arendajalt uue eluaseme 2,5% suuruse sissemaksega.
Riigi abikäsi koduostul pani Briti majaehitajate aktsiad rallima
Palgatööst loobumise järel hindab Anneli Loorits kõige rohkem võimalust oma aega ise juhtida. “Sa saad igal hommikul ärgata vabaduse tundega ja otsustada ise, mida oma päevaga teed.“
Numbrid paika, siis palgatöölt ära. Anneli Loorits ei jätnud finantsvabadust juhuse hooleks
Netoväärtust Kroodo avaldada ei taha. „Neid nulle on. Vast tuleb juurde,“ muheleb ta. Kui piir tõmmata lihtsalt miljoni juurde... kõlab vastus enne, kui küsimus õieti lõpeb. „Ikka rohkem, rohkem.“
Esimene miljon | Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo: “Kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha“
“Esimene miljon“ sarja uus lugu
Rohefarmi asutaja ja osaniku Janno Roodi sõnul ei olnud suurimaks kaotajaks ettevõttesse 100 000 eurot investeerinud väikeinvestorid, vaid suurosanik Dag Nurm. „Dag Nurm pani sinna üle miljoni sisse. Kõige suurem kaotaja on tema.“
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
“Eestis on suur hulk riiulifirmasid, mis töötlevad makseid kasiinode nimel, mis on paljudes riikides ebaseaduslikud,“ sellise sõnumi saame Rootsis elavalt Marialt*, kes võib päevaga kulutada kasiinos sadu eurosid.
VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Lubavad laused rasedate geenitesti Niptify reklaamartiklist, mis keskendub juhuleidudele, täpsemalt mikrodeletsioonidele. Asjakohase statistika asemel on viited kas väga üldistele tulemustele või mõne muu haiguse testitulemustele.
Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg

Podcastid

Majandus- ja tööstusminister: mõistan tööstusjuhtide pika plaani soovi
Tööstusuudised eetris
Majandus- ja tööstusminister: mõistan tööstusjuhtide pika plaani soovi
00:00
Presidendi nõunikuna tööle asuv investor Svet: on nii aktsiaid kui kinnisvara
Hommikuprogramm
Presidendi nõunikuna tööle asuv investor Svet: on nii aktsiaid kui kinnisvara
00:00
Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike
Hommikuprogramm
Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
Äripäev eetris
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
No mida sa õpid neilt, kes teevad nagu sina?
Äripäeva juhtimiskool
No mida sa õpid neilt, kes teevad nagu sina?
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Hommikuprogramm
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 26.09.26, 13:17
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
2
Uudised
  • 27.09.26, 06:15
Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada
3
Börsiuudised
  • 27.09.26, 15:48
WSJ Jaan Tallinnast: ta on teenimas miljardeid tehnoloogia pealt, mida ise kardab
4
Uudised
  • 26.09.26, 15:32
Nädala lood: Studioworks tegi töötajatele külma, Grossi 90. pood
5
Uudised
  • 26.09.26, 07:30
Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid
6
Uudised
  • 27.09.26, 09:21
Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 28.09.26, 23:38
Trumpi tagasilöök Iraanile tõi börsidele languse
Uudised
  • 28.09.26, 22:22
Trump teatas plaanist rajada 15 miljardi dollariline terasetehas, millest saaks USA ajaloo suurim
Börsiuudised
  • 28.09.26, 19:33
Kulla hind langes seitsme nädala madalaimale tasemele
Uudised
  • 28.09.26, 18:27
Eksitava turundusega ametile ette jäänud menukas limonaad sai ettekirjutused
Uudised
  • 28.09.26, 18:00
Björn Wahlroos: eestlased on veel näljased, soomlastel on isu otsa saanud
Uudised
  • 28.09.26, 16:56
Rain Rannu teeb Bolti sünniloost mängufilmi
Börsiuudised
  • 28.09.26, 16:36
Geopoliitika ja tehisaru mured veavad USA turgusid langusesse
Uudised
  • 28.09.26, 16:24
Hiinas tegutsevad Euroopa ettevõtted jäid raske valiku ette
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026