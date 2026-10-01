Ajakirjanik räägib, mida Microniga edasi teha. "See tekitab natuke külmavärinaid"
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir on pärast USA mälukiipide tootja Microni tulemusi üllatunud, sest kuigi ettevõte näitas ajalooliselt tugevaid tulemusi, ei kajastunud see aktsia liikumises.
USA mälukiipide tootja Micron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tulevikuväljavaate.
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Kolmapäeval pärast USA börsi sulgumist avaldab tulemused mälukiibitootja Micron Technology. Investorite jaoks on see oluline sündmus, sest Microni numbrid annavad värske pildi nii mälukiipide turu kui ka kogu tehisintellekti investeerimisbuumi seisust.
Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus „Mõjusa suhtlemise kunst“.