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Rohtla lubab Coopi turuosa kasvu ka pärast Prismade ülevõtmist

2028. aasta Coopi jaeketi turuosa ületab Eestis 30 protsendi piiri, lubab Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla konkurentidele tuld anda ka pärast Prisma Peremarketi ülevõtmist.
Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla.
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