Rohtla lubab Coopi turuosa kasvu ka pärast Prismade ülevõtmist

Eesti majanduses on pärast pikka langusperioodi märgata esimesi taastumise märke ning ettevõtjate ootused on mullusest veidi lootusrikkamad. „Tundub, et mingil määral on väike elevus,“ ütles Äripäeva peatoimetaja ja Äriplaani konverentsi moderaator Meelis Mandel Äriplaani hommikuprogrammis.
Oktoober on Eestis elanikkonnakaitse kuu ning 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test. Saates räägivad Päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika- ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva enda heaks kasutada.