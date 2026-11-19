Suured institutsionaalsed investorid muutsid kolmandas kvartalis oma portfelle märkimisväärselt: kui George Sorose fond ostis jõuliselt Intelit ja Cathie Wood suurendas Nvidia osalust, siis Ray Dalio asutatud Bridgewater müüs Nvidia aktsiaid ning Berkshire Hathaway leidis ostuvõimaluse hoopis elamuehituses.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millistele kiibiettevõtetele panustasid George Sorose, Ray Dalio ja Cathie Woodi fondid eri suundades;

kuidas muutis Warren Buffetti mantlipärija Greg Abel Berkshire'i portfelli ning millise uue suure investeeringu ettevõte lisas.