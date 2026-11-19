Pärast Venemaa piiripunktide sulgemist peavad paljud Eesti ettevõtted äritegevuse ümber korraldama, mõnel tuleb ilmselt aga firma kinni panna. “Minu ärist pole praktiliselt midagi alles. Ongi kõik. Aitäh meie valitsusele,“ ütleb üks ettevõtja.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.