Tagasi PRO Ehitusfirmade TOPi võitjad suutsid ujuda vastuvoolu Edetabelis 126 edukamat ehitusfirmat Tänavuse Ehitusfirmade TOPi esikolmikusse jõudnud ettevõtted suutsid ujuda 2025. aastal üldiselt kahanenud kasumiga turul vastuvoolu ja kasvada kasumlikult.

Ehitusvaldkonna 2025. aasta müügitulu kasvas 3,6%, samas kui koondkasum kahanes 34%, mis näitab, et müügitulu kasv ei kandunud enamikul ettevõtetel edasi kasumlikkusesse. Siiski suutis osa ettevõtteid ujuda vastuvoolu ja kasvada kasumlikult.