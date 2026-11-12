Ehitusfirmade TOPi tänavused võitjad Eesti Ehituskonverentsil autasutamisel.
Foto: Raul Mee
Ehitusvaldkonna 2025. aasta müügitulu kasvas 3,6%, samas kui koondkasum kahanes 34%, mis näitab, et müügitulu kasv ei kandunud enamikul ettevõtetel edasi kasumlikkusesse. Siiski suutis osa ettevõtteid ujuda vastuvoolu ja kasvada kasumlikult.
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