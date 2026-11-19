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Tehisintellektifirma Anthropicu aktsia alustas Nasdaqi börsil kauplemist võimsa tõusuga, kuid vajus esimese pooltunniga märkimisväärselt madalamale. Hinnakõikumine on muutnud ka Eesti rikkaima inimese Jaan Tallinna vara väärtust, mis ulatub värske aktsiahinna järgi ligikaudu 17,9 miljardi euroni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui tugevalt sõltub Jaan Tallinna varanduse suurus Anthropicu aktsia igast hinnaliikumisest;
- milliste eelduste ja määramatuste põhjal arvutatakse Tallinna osaluse tegelikku väärtust pärast rekordilist börsidebüüti.