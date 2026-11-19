Anthropicu rekordiline börsiletulek tõmbab neljapäeva õhtul investorite pilgud USA börsile, kuid Eesti investorid eelistavad esialgu ostmise asemel sündmusi kõrvalt jälgida. Kuigi ettevõtte kasv on muljetavaldav, tekitavad kõrge hind ja ebakindel turuolukord ettevaatlikkust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad Alina Johanson ja Lev Dolgatsjov Anthropicu esimest kauplemispäeva pigem psühholoogia- kui investeerimisprooviks;
- millise strateegiaga plaanib Paavo Siimann siiski IPO-l osaleda ja mida see võib tähendada kogu tehisintellektisektori jaoks.