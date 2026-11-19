ST Sisuturundus

Kaasatud raha investeeritakse kasvavatesse ettevõtetesse

Läti üks olulisemaid investeerimisettevõtteid ja mitme börsiettevõtte suuromanik ALPPES Capital pakub Eesti, Läti ja Leedu investoritele nelja-aastase tähtajaga võlakirju. Võlakirjade aastane intressimäär on 8,75% ja intressi makstakse iga kuu. Märkida saab 17. novembrini.