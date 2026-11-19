Swedbanki pensionifondid osalesid tehisintellektifirma Anthropicu rekordilises aktsiate esmapakkumises, millest Eesti jaeinvestorid kõrvale jäid. Rootsi varahaldusettevõtte kaudu õnnestus pensionifondidel saada ligikaudu 6,26 miljoni euro väärtuses aktsiaid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pidas Swedbanki portfellihaldur Pertti Rahnel Anthropicu IPOt pensionifondide jaoks eriliseks võimaluseks;
- kuidas hindab Swedbank Anthropicu kasvulugu ja milliseid riske näeb tehisintellektifirma kiire laienemise taga.