Tänasest võib bussijuhtidel ja ehitajatel rutiinselt joovet testida
Esmaspäevast kehtiva korra järgi võib tööandja kontrollida töötaja joovet siis, kui selleks on põhjendatud kahtlus. Põhjenduseta võib töötajaid “puhuma panna” töökohtadel, kus joobes töötamine võib kaasa tuua eriti raskeid tagajärgi.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.