Noor ettevõtja tahab Eestis äri maha müüa, et USAs läbi lüüa

Eestis on tal aastatega üles ehitatud automatiseeritud äri oma lojaalse kliendibaasiga, mistõttu oleks kahju, kui siinne kogukond peaks oma lemmikkohvist ilma jääma, kui ta ise oma fookuse Ameerikale seab, rääkis ta saates "Lihtsalt alusta".

Saates jagas noor ettevõtja, miks talle palgatöö ei sobi, mismoodi kahe õpilasfirma vedamine ja modellindus on äris kasuks tulnud ning miks ta noorena biohäkkimise maailma sukeldus.

Veel rääkis Saarepera, miks tema hinnangul tehakse naistele karuteene, kui karjääri hinda pisendatakse, kuidas on tehisaru kasutades oma tööd lihtsustanud ja miks ta otsustas oma kohviga Euroopa vallutamisest loobuda.

Saadet juhtis Mai Kroonmäe.