Noor ettevõtja tahab Eestis äri maha müüa, et USAs läbi lüüa
Kevad Belle Saarepera käis veel keskkoolis, kui lõi funktsionaalse kohvi brändi Not Your Average. Nüüd, kuus aastat hiljem, näeb ta enda tulevikku aga USAs, mistõttu tahab leida brändile Eestis uue vedaja.
Ettevõtluspisik jäi Kevad Belle Saareperale külge juba 14aastaselt, kui ta oma esimese õpilasfirma lõi. Kohvibrändi Not Your Average asutas ta, et muuta inimeste igapäeva-harjumusi tervislikumaks.
Foto: Erakogu
Mõned aastad tagasi kolis Kevad Texasesse. Plaanid olid suured: kaasata raha ja kinnitada kanda USA turul, et jõuda juba esimesel aastal miljonilise käibeni.
Siis aga pidi ta suure varguse tõttu pidurit tõmbama ja sisuliselt nullist alustama.
Valus tagasilöök pani Kevade ka Not Your Average’i strateegiat muutma. Kui varem oli plaan investorite rahaga agressiivselt kasvada, siis nüüd on teisiti. "Investeerin ise, kasvan aeglasemalt, aga hoian osaluse."
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Eestis on tal aastatega üles ehitatud automatiseeritud äri oma lojaalse kliendibaasiga, mistõttu oleks kahju, kui siinne kogukond peaks oma lemmikkohvist ilma jääma, kui ta ise oma fookuse Ameerikale seab, rääkis ta saates "Lihtsalt alusta".
Saates jagas noor ettevõtja, miks talle palgatöö ei sobi, mismoodi kahe õpilasfirma vedamine ja modellindus on äris kasuks tulnud ning miks ta noorena biohäkkimise maailma sukeldus.
Veel rääkis Saarepera, miks tema hinnangul tehakse naistele karuteene, kui karjääri hinda pisendatakse, kuidas on tehisaru kasutades oma tööd lihtsustanud ja miks ta otsustas oma kohviga Euroopa vallutamisest loobuda.