Samal ajal kui käis vaidlus selle üle, kes peaks Euroopat esindama USA vahendatud Venemaa ja Ukraina kõnelustel, kutsus Soome president Alexander Stubb Euroopa juhte üles alustama Venemaa presidendiga otsesuhtlust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Alexander Stubb Euroopa senist joont Venemaa-kõnelustes vastutustundetuks ja millist otsesuhtlust ta Putiniga nüüd soovitab;
- kuidas kommenteeris Kaja Kallas oma kõrvalejäämist läbirääkimismeeskonnast ning milline võimuvõitlus käib Brüsselis Euroopa välispoliitika juhtimise üle.