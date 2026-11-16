Sabotaaž Eesti kaitsetööstureid ei heiduta: oleme tugevamad kui varem

Eesti kaitsetööstused on nii ettevõtete endi kui ka jõuametite töö tulemusel pääsenud sabotaažiaktidest suuremate kahjudeta, vahejuhtumid muudavad asjaosaliste sõnul neid ainult tugevamaks ja paremaks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised konkreetsed turvameetmed on Eesti kaitsetöösturid pärast rünnakuid kasutusele võtnud ja kuidas hindab nende mõju Kuldar Väärsi;
- kuidas kommenteerivad Kalev Koidumäe ja ametkonnad sektori kasvavat ohupilti ning mida võib see tähendada tootmise ja Eesti-Vene piiri edasiste otsuste jaoks.