Miljardikollektsioon jõudis Keila-Joal avatud moeajaloo muuseumisse

Kohal on ka Marilyn Monroe väike must kleit
Kollektsioonist, mille väärtust hinnatakse ühe-kahe miljardi euro vahele, on Keila-Joal väljas tõeliste 20. sajandi kuulsuste nagu Marlene Dietrichi ja Marilyn Monroe kleidid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised maailma moeajaloo haruldused on Keila-Joal väljas ja kuidas Andrei Dvorjaninov põhjendab just sellise muuseumi sündi Eestis;
- kuidas sattusid Marilyn Monroe ja Marlene Dietrichi rõivad miljardiväärtusega kollektsiooni ning mida rääkis Tiina Lokk oma õhtukleitide kandmisest ja valimisest.