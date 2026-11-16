Miljardikollektsioon jõudis Keila-Joal avatud moeajaloo muuseumisse

Ligi sajandi Soomes olnud Karksi maastik, kaks Šveitsi kogust naasnud Wiiraltit ja pööningult leitud Konrad Mäe maal jõuavad novembris oksjonitele. Välismaised omanikud on märganud, et Eestis on hakatud oma kunsti hindama, ostma ja eestlased on selle eest nõus ka aina enam maksma. Nii jõuavad kadunud rariteedid koju tagasi.