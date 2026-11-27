Tervisekassa peab hakkama teenuseid teisiti ostma ning ühtlasi on aeg kaotada tööandja tervisekuludelt maksuvabastuse piir, kirjutab tööandjate keskliidu tööturu tervise töörühma juht ja eratervishoiuettevõtte Meliva juht Marja-Liisa Alop.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid valusaid muudatusi peaks Marja-Liisa Alopi hinnangul tervisekassa rahapuudus sundima tervishoius lõpuks tegema;
- kuidas kommenteerivad Karmen Joller ja Siiri Lahe rahastuse sidumist ravitulemuste ning tööandjate suurema panusega.