Gaute Kivistik: head tööd tehes on tunda, kuidas aju tarbib vuhisedes veresuhkrut

Saatejuht ja humorist Gaute Kivistik juhib saateid, väikelaevu ja õhtuid ning ei karda vanadust. Siis ongi see inimeseks olemise purk võimalik lõpuni tühjaks süüa, ütleb ta kokkuvõttes elujaatavalt.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas Gaute Kivistik on suutnud üle 30 aasta iganädalaselt teravat, ent vihavaba huumorit kirjutada;

mida räägib Kivistik oma tööprotsessist, enesekriitikast ja väärika tasu küsimisest;