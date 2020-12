Personaliteenuseid osutav gigant ANCOR peab Balti riike perspektiivseks turuks

ANCORi Balti riikide juht Aušra Bendikaitė Foto: Ancor Baltic OÜ

Sel aastal sisenes rahvusvaheline firma ANCOR Eesti, Läti ja Leedu turgudele. Siis aga algas pandeemia. Kas praegusel ajal, kui turud elavad üle suuri vapustusi, vajavad firmad üldse personaliteenuseid? Selle üle arutlemegi ANCORi Balti riikide juhiga, Aušra Bendikatega (Aušra Bendikaitė).

Töötute arv Balti riikides jätkab kasvamist ja paljud firmad vallandavad oma töötajaid. Üks kõige põhilisematest teenustest on personaliotsing. Ilmselt ei ole praegu just parim aeg uuele turule sisenemiseks?

Ausalt öeldes oleme Eesti, Läti ja Leedu turgudel olnud juba 18 aastat. Lihtsalt siiani töötasime Pharmanet kaubamärgi alt. Rahvusvahelise korporatsiooniga ANCOR liitusime alles eelmise aasta lõpus ja nüüd viime läbi suuremat osa kvalifitseeritud töötajate otsingust. Paljud meie kliendid, näiteks farmatseutika- ja telekommunikatsioonifirmad, ei ole järsku langust tunda saanud. Lisaks sellele on meie firma üks vähestest ettevõtetest Balti riikides, mis pakub täielikku personaliteenuste spektrit, näiteks nagu ajutine tööhõive ja personalikonsultatsioon. Me ei lõpeta, vastupidi, mõtleme laienemisest.

Nii et ANCORi rahvusvaheliseks firmaks saamisel mängis samuti rolli laienemisplaan?

Muidugi. ANCOR on suur korporatsioon, mis on turul juba 30 aastat. 2019. aastal olid selle konsolideeritud tulud 280 miljonit USA dollarit (rohkem kui 236.6 miljonit eurot). Peafirma ANCOR International Limited on registreeritud Suurbritannias ja sellel on kontorid üheksas riigis. Lisaks tehakse koostööd teiste personaliteenuste gigantidega, näiteks Hollandi firmaga Randstad. Saades osaks sellest korporatsioonist, tugevdasime ka oma ekspert know-how’d. Näiteks on ANCOR teistes riikides kinnitanud end mittekvalifitseeritud personali otsingu sektoris, seetõttu on ka meil nüüd suurepärane võimalus positsiooni kinnitamiseks selle teenuse osutamisel Balti riikides.

Kui atraktiivne on Balti turg ANCORi jaoks?

Meie turg on suhteliselt väike, kuid seejuures oleme väga paindlikud, saame suurepäraselt raskustega hakkama, oleme arenenud korporatiivse kultuuri ja suure hulga kvalifitseeritud spetsialistide poolest. Tegelikult on meie riigid atraktiivsed mitmes mõttes.

Ja siiski pole tööturu olukord enam sama, mis enne pandeemiat. Mis muutunud on?

Mõnede sektorite maht (eriti turismi- ja puhkusesektor) on järsult vähenenud. Selle aasta kolme kvartali jooksul on töötuse protsent kõigis Balti riikides kasvanud keskmiselt 8 – 9%, aga olukord pole endiselt nii halb nagu 2008. aasta majanduskriisi ajal, kui töötuse protsent meie regioonis oli kaks korda kõrgem. Ümberorienteerumine on nüüd palju käegakatsutavam, pandeemia on tulevikku lähemale toonud. Firmad digitaliseeruvad püüdlikult, e-kaubanduse sfäär laieneb. Vajalikud on uued töötajad, aga ei tasu unustada, et osa neist tuleb ümber õpetada ning uue turu tegelikkusega kohandada.

Kas Teile ei tundu, et kandideerijate arv ühele töökohale on suurenenud?

Me pole kogenud mingeid tuntavaid muutuseid. Kõigis Balti riikides, kaasa arvatud Eestis, on säilinud suur nõudlus kvalifitseeritud spetsialistide järele, isegi eelnevate kriiside kestel. Lisaks sellele on tõesti tuntav puudus kitsama suunitlusega tehnilisest- ja inseneripersonalist, sellistel mittekvalifitseeritud ametikohtade esindajatel aga, nagu administraatorid ja projektijuhid, on tõepoolest muutunud keerulisemaks teineteisega konkureerida. Sellistel ametikohtadel on ju alati ühele kohale rohkem kandideerijaid.

Millistele kandidaatide omadustele on tööandjad praegu kõige enam orienteerunud?

Nagu tavaliselt, kogemus ja oskus oma tööd kvaliteetselt teha, eriti kui on vaja konkreetset spetsialiseerumist, näiteks IT-spetsialisti oskust teatud süsteemidega töötada. Kuigi pean tunnistama, et viimasel ajal on järjest olulisema tähendusega kandidaatide isikuomadused, näiteks enesekontroll, oskus inimestega suhelda, seesmine motivatsioon, oskus probleeme lahendada, stressitaluvus, paindlikkus muutuvates olukordades hakkama saada, oskus ja tahtmine õppida, head arvutikasutusoskused. Nagu prognoosib ülemaailmne majandusfoorum oma selle aasta aruandes, siis jätkub tulevikus nende omaduste olulisuse kasv.

Võimalik, et pandeemia on toonud välja nõudluse teatud personaliteenuste järele?

Aktuaalseks on muutunud koondamisnõustamise teema. Firmad pöörduvad meie poole, kui nad tahavad töötajate vallandamise korral ikkagi oma mainet säilitada. See tähendab, et nad tahavad seda teha, järgides kõiki eetilisi norme ja tõepoolest koondatavate inimeste eest hoolitseda ning mitte piirduda vaid koondamishüvitise maksmisega. Oma populaarsust pole kaotanud ka funktsioonisiire, mida meie firma osutab juba mitmeid aastaid: palkame ise oma töötajad, kes seejärel kliendiga töötavad. See on väga mugav lühiajaliste projektide realiseerimisel või rahvusvaheliste firmadega, kes ei pea juriidilise osakonna loomist Balti riikides majanduslikult otstarbekaks, kuid tahavad siin töötada. Näiteks otsisime ja palkasime hiljuti Lätis terve meeskonna ühele rahvusvahelisele farmatseutikafirmale. Praegu töötavad need müügi- ja turundusspetsialistid ühega nende firmade toodetest.

Millised raskused Teie hinnangul Balti turgu lähiajal ees ootavad?

Firmadel on pidevalt muutuval tööturul vaja abi. Maailm on pöördumatult muutunud. Mina arvan, et kõik mis praegu toimub, on ainult kasuks – uued töövormid ja nende paindlikkus avavad rohkem võimalusi nii töötajatele kui ka tööandjatele.