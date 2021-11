Tervis on rikkus. Milliseid tervishoiu aktsiaid praegu osta?

Seoses Covid pandeemia ja piirangutega näost-näkku teenuste kasutamisel kasvas märgatavalt digitaalse tervishoiu sektori ja telemeditsiini osakaal. Viimane kogub populaarsust kuna lubab tehnoloogia abil meditsiini praktiseerida ja kaugabi osutada.

Erinevad teenused aitavad kiiremini arstidega ühendust võtta ning abi saada, kokku hoida üldistelt tervishoiukuludelt ja vähendada patsientide ebavajalikke käike erakorralise meditsiini osakonda. Paljud Euroopa Liidu liikmed investeerivad lähiaastatel pandeemiast väljumise plaani raames digitaalsetesse projektidesse ja otsustajate hinnangul on telemeditsiini panustamine ülioluline osa sellest. Kuna sektor kasvab, on kasvamas ka investeeringud sinna.

Parimaid tervishoiu aktsiaid otsides tuleb esimese asjana hinnata ettevõtte kasvupotentsiaali. See, kui palju ettevõte kasvada võib, on üks olulisemaid punkte, mis tuleks selgeks teha, sest kasv määrab otseselt ka aktsiahinna tõusuvõimalused.

Kuhu investeerida? Veebiplatvorm Freedom24.com, mis tegeleb suurfirmade aktsiatega kauplemisega, pani kokku nimekirja 2021. aasta magusaimatest tervishoiuettevõtetest, mille aktsiatesse tasub investeerida. Nende soovitused on: • Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN), ülemaailmne ettevõte, mis arendab, toodab ja turundab ravimeid erinevate haiguste vastu. Keskmine ennustatav aktsia sihthind $710, 10% kasvupotentsiaaliga. • Medtronic Plc (MDT), meditsiinilise tehnoloogia ettevõte, mis arendab, toodab, levitab ja turundab seadeldiste-põhiseid ravimeid ja teenuseid. Investeerimispankade poolt ennustatav aktsia sihthind keskmisega $149.3, kasvupotentsiaal võib ulatuda 30%ni. • CVS Health Corp. (CVS), tegeleb apteekide jaekaubanduse ja e-apteekidega, pakub ka apteekide kasumijuhtimise teenust. $100 keskmise aktsia sihthinnaga võib ettevõtte aktsia tõusta 9% võrra.

Soovid investeerida? Kõigepealt hinda võimalusi!

Potentsiaalsed investorid peaksid eriti uurima seda, kui kiiresti on ettevõte viimase paari aasta jooksul kasvanud. Me kõik teame, et möödunud õnnestumised ei pruugi tulevasi tulemusi tähendada, aga kui siiani pole edasiminekut märgata, siis ei tule seda tõenäoliselt tulevikus ka. Sama oluline on viia end kurssi konkurentidega. Nii saab nende strateegiaid omavahel võrrelda.

Ka see, kuidas ettevõte majanduslikult toime tuleb, aitab hinnata stabiilsust ja jätkusuutlikkust. Ideaalis võiks firma juba kasumit teenida, aga kui see veel teemaks ei ole, siis peaks omanikel olema paigas konkreetne plaan, kuidas prognoositud kuupäevaks kasumisse jõuda. Hea oleks olla kursis ka sellega, palju on ettevõttel raha ning millises ulatuses on hiljuti lühiajalisi investeeringuid tehtud. Sellekohast infot leiab kvartali- või aasta-aruannetest ning otseloomulikult kehtib siin reegel, et mida rohkem raha, seda parem. Vaba raha ehk FCF (free cash flow) näitab väga hästi ära firma finantsolukorra.

Järgmiseks tuleks üle vaadata, kui suur on aktsiahinna suhe võrreldes teenimisvõimalustega (price to earnings ehk P/E), mis mõõdab aktsia hinda võrreldes teenimisvõimalusega selle ühe aktsia kohta. Neid andmeid on võimalik leida tagantjärele möödunud aasta kohta või siis vaadata ennustusi järgmise 12 kuu kohta. Need numbrid ongi vast kiiresti kasvavate tervishoiuaktsiate hindamiseks parimad indikaatorid.

Võrdle alati konkurentidega!

Kindlasti tasub P/E ka teiste sama tööstuse ettevõtete aktsiatega võrrelda. See näitab ära, kas aktsia hind on liiga kõrge või äkki hoopis madal. Samas tuleb tähele panna, et kui hind on kõrgem, kui mõnel konkurendil, ei pruugi see tähendada, et seda osta ei tasu. Ehk on just vastupidi, potentsiaal võib konkurentidest peajagu üle olla.

Veel üks oluline suhe on kasvukiirus võrreldes hinnaga (price/earnings to growth ratio ehk PEG). Reeglina mõõdab see kasvu 5 aasta perspektiivis. Madala PEGiga aktsiad (eriti need, mille näitaja on alla 1.00) on ostmiseks parimad!

Mõnede tervishoiu aktsiate puhul makstakse osanikele dividende ehk siis osake ettevõtte kasumist. Dividendid võivad suurendada lõplikku kasu, mis aktsia omamisest on võimalik saada. Dividendide saagikus näitab protsentuaalselt ära aktsiahinna hetkeolukorra võrreldes iga-aastase dividendide väljamaksega. Mõõdetakse veel ka dividendi, kui protsenti ettevõtte poolt teenitud summast, mis näitab, kui suurt hulka firma rahadest kasutatakse dividendide väljamaksmiseks. Mida madalam on väljamaksete vahekord, seda suurem on tõenäosus, et ettevõte on suuteline ka tulevikus dividendide väljamaksmisega jätkama.

Kaks hetke alahinnatuimat tervishoiuaktsiat • American Well Corp. (AMWL), omab ühtset platvormi, mis koondab kõik telemeditsiini teenustevajajad. Keskmise aktsia sihthinnaga $16.2 võib ettevõtte aktsia kasvada 137%. • 1Life Healthcare, Inc. (ONEM) tegutseb liikmepõhiste esmase hoolduse platvormidega One Medical brändi alt. Investeerimispankade poolt ennustatav aktsia sihthinna keskmisega $35.8, kasvupotentsiaal võib ulatuda 268 protsendini.

Enne investeerimist hinda riske!

Ükskõik millistesse aktsiatesse investeerides võetakse alati risk, kuna alati võib konkureeriv ettevõte tuua turule toote või teenuse, mis osutub edukamaks. Tervishoiu valdkonnas leidub lisaks tööstusepõhiseid riske. Näiteks seetõttu, et tervishoid on tugevalt reguleeritud, ei tohi ravimite ja meditsiiniliste seadmete tootjad saada vajalikke litsentse või heakskiite uute toodete turustamiseks, kuna regulatoorsed muudatused võivad kõigi tervishoiu aktsiate kasvupotentsiaali radikaalselt muuta.

Paljud tervishoiuasutused peavad tihti rinda pistma ka tõsise õigustülidesse sattumise riskiga. Näiteks bioravimitega tegelevad ettevõtted, meditsiiniliste seadmete tootjad ja tervishoiuteenuste pakkujad võivad saada süüdistuse tervise rikkumises, kui patsient usub, et tema tervis just selle tõttu kahjustada saanud on. Lisaks peavad ettevõtted suutma veenda kindlustusi ning valitsusasutusi oma toodete eest maksma. Kui farmaatsiafirma ei õnnestu hüvitisele heakskiitu saada võib nende kasv pidurduda.