Kuidas me Bigbankis jätkusuutlikkust juurutama asusime

Bigbankis oleme otsustanud, et võtame kliimaneutraalsust võimaluse, mitte takistusena. Kestliku arengu eesmärgid pakuvad vaatamata suundade ja ebaselguse paljususele rohkesti võimalusi. Mis seal salata, esialgu võivad atraktiivsed näida ka rohepesuhõngulised projektid, millel pikemas perspektiivis jätkusuutlikkusega vähe pistmist.

Ei ole midagi imestada, kui mõtlevad inimesed ja ettevõtted on rohepöörde suhtes skeptilised. Rohetiigri Akadeemiaga läbi käidud teekonnal oleme jõudnud punkti, kus siiski näeme, et äriotsustes keskkonnaga arvestamine on võimalik ja vajalik ning suure muutuse saavutamine inimeste hoiakutes võtab aastaid.

„Kui aeg on küps, teeme ära“

Pangana on meil olnud aastate jooksul hästi paika seatud sotsiaalsed ja juhtimisalased aspektid, kuid meie tegevuse keskkonnamõjudest räägiti igapäevaselt suhteliselt vähe. Lähtusime varem arusaamast, et panga enda tegevuse otsesed keskkonnamõjud on minimaalsed ja enamik keskkonnajalajäljest asub kliendiportfellis.

Oleme aastaid rahastanud põllu- ja metsamajandusettevõtteid ning keskkonnahoiu vaade on iga finantseerimisotsuse osaks niigi. Lisaks ei olnud me täheldanud Baltikumis äriklientide suurt nõudlust jätkusuutliku finantseerimise järele ja ka regulatiivne kohustus väikepangale on seni piirdunud raamatupidamisdirektiivi nõuetega.

Kokkuvõttes valitses arusaamine, et kui muudatused on vajalikud ja aeg on küps, siis teeme ära. Arvatavasti ongi ettevõtluses enim levinud sedalaadi mõistlik pragmaatiline lähenemine – vaatame, kui vaja, siis teeme ära.

Võti on teadlikkuse tõstmisel

Muutuse käivitumiseks on vaja impulssi ja eestvedajaid. Rohetiigri Akadeemia seminarid ja töötoad olid käivitajaks mõtteviisi muutmisel ning teema eestvedamise pangas võttis enda peale 4–5 töötajaga grupp. Projektimeeskonna panime kokku erinevate osakondade ja juhtimistasandite töötajatest, mis oli suurepärane, sest erinevus rikastab ja pühendumus on nakkav. Leppisime kokku, et tee jätkusuutlikkuse poole algab vabatahtliku panustamisega, oma vabast ajast. Sõnastasime suure väljakutse – kuidas luua jätkusuutlik finantstoode, mis oleks tasuv, lihtne ja vastaks klientide vajadustele?

Panime kirja ka terve hulga väiksemaid väljakutseid nagu näiteks: kuidas saada pangasisene nõusolek ja toetus pragmaatiliselt mõtlevalt juhtkonnalt; kuidas kaasa tõmmata piisav hulk teistest töötajatest; kuidas leida kliendid, kes oleksid valmis täitma jätkusuutliku finantseerimistoote jaoks pikki küsimustikke, mille järgi osapooled saaksid aru, kui jätkusuutlik on nende tegevus ja laenueesmärk. Küsimusi sai rohkem kui vastuseid, aga see meid ei heidutanud.

Pikem perspektiiv

Milleks seda kõike vaja on, küsitakse ikka ja jälle. Sellele on sõltuvalt küsija kiuslikkusest tänaseni raske vastata. Leppisime kiiresti juhtkonnas ja projektimeeskonnas kokku, et jätkusuutlikkusega seotud tegevused pangas peavad olema mõtestatud, äritegevusega seostatud ja ka pikemas perspektiivis vajalikud. Rohepesu, kellad-viled ja asendustegevused jätame kõrvale. Miks ei võiks just Bigbankist saada enim soovitatud roheprojektide finantseerija? Just sellise eesmärgi poole me liikuma läksime.

Suureks väljakutseks on osutunud ligemale poole tuhande töötaja kaasamine, kes paiknevad kuues riigis. Otsustasime minna seda teed, et enne klientidele jätkusuutlike valikute soovitamist peame olema valmis ise nende järgi elama ja teemat põhjalikult tundma. Pakume panga töötajatele võimalust pangaülestes arendustegevustes kaasa löömiseks ja enda arendamiseks jätkusuutlikkuse vallas.

Esimese aasta eesmärkideks said töötajate teadlikkuse tõstmine ring- ja jäätmemajanduse ning mõistliku tarbimise vallas, ettevõtete panganduses jätkusuutliku finantstoote loomine ja pangakontorite keskkonnamõju vähendamine. Lõime teemakohase siselehe, korraldame keskkonnateemalisi üritusi ja koolitusi, jagame infot ning kutsume osalema. See võtab rohkesti aega ja energiat aga kasvatab kiht kihi haaval üldist teadlikkust ja iga ettevõtmisega tuleb keegi töötajatest kaasa.

Praktilised muudatused kontoris

Bigbank kolis oma Tallinna töötajad hiljuti uude majja Narva maanteel. Uues majas püüdleme rohelise kontori poole. Suuremad muudatused sellega seoses toimuvad prügi- ja veemajanduses. Juuni alguses lisatakse köökidesse näiteks prügi sorteerimise jaamad. Samuti oleme piiranud prügikastide kasutust tubades, et prügi tekiks vähem. Nii veeautomaadid kui ka kohvimasinad on ühendatud veevärki, mistõttu kaob ära vajadus tuua täis ja viia tühje plastnõusid, plasti kasutamise vähendamine on keskkonnasäästlikum ja loodetavasti ka tervislikum. Büroopoolel oleme juba mõnda aega eelistanud äri- ja reklaamkingituste ning turundusmaterjalide valikul keskkonnasõbralikke (taaskasutatud materjalid, plastivaba jmt) lahendusi.

Jätkusuutlik finantsteenus

Jätkates teekonda oma peamise eesmärgi ehk jätkusuutliku finantstoote loomise poole sai meile kiiresti selgeks, et täna ei ole klientidel veel vaja “rohelaenu”, vaid tugevat väärtuspakkumist ja soodsaid tingimusi, mis annaks lisamotivatsiooni andmete kogumiseks ja projekti tulemuste mõõtmiseks ning nõu, kuidas seda teha.

Nõudlus jätkusuutlike finantstoodete vastu siiski kasvab kiiresti eelkõige eksportivas sektoris tegutsejatele või ettevõtete jaoks, kes müüvad keskkonnateadlikele tarbijatele. Kliimaeesmärkide täitmiseks tootmise ja äritegevuse keskkonnasõbralikumaks ning energiatõhusamaks muutmine eeldab lähi kümnendil ettevõtetelt kolossaalses mahus investeeringuid, mida mikro- ja väikeettevõtted ei ole suutelised ise rahastama. Näiteks on Euroopa komisjon hinnanud, et EL peab aastatel 2021–2030 igal aastal investeerima kliima ja energiaeesmärkide täitmiseks ca 350 miljardit eurot rohkem kui eelneval kümnel aastal. Sellist võimekust riikidel ega turuosalistel endil ei ole ja vajalik on pankadepoolne kaasrahastus.

Keskendume Bigbankis jätkusuutliku finantstoote väljatöötamisel esimeses järjekorras ettevõtete laenudele ja liisingutele, sest just suuremahuliste laenuprojektide puhul toimub põhjalik kliendi ja planeeritavate investeeringute analüüs, mida selline finantstoode eeldab. See annab meile kindluse, et ettevõtte tegevus on jätkusuutlik ning laen täidab mõnda kuuest taksonoomias nimetatud keskkonnaeesmärgist.

Kokkuvõtvalt saame tõdeda, et turul tehakse jätkusuutlikkuse vallas ägedaid asju ja see on nakkav. Kommunikatsioon ja kaasamine nii ettevõttes sees kui ka turul laiemalt on keskkonnasõbralike ja säästlike lahenduse planeerimisel tähtis, sest ebaselgust ja heas mõttes avastamisrõõmu jätkub jätkusuutlikkuse valdkonnas veel pikkadeks aastateks ning ühtne vaade asjadele peab tõenäoliselt ajaproovile paremini vastu.