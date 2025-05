Tagasi ST 28.05.25, 10:43 Pardale, algab maitsejaht! KoHo Merel kohtuvad meri ja gastronoomia tippklass Kes meist ei tahaks nautida suveõhtut, kus astud paati, jätad seljataha pealinna ärevuse ja melu ning sõidad parima seltskonnaga mööda Põhja-Eesti rannikuvett Ihasalu poolsaarele Neeme külla, et nautida kõrgklassi gastronoomiat kaunis Mere Koho restoranis. Just selline, muinasjutuna näiv sündmus saab aga päriselt, nüüd ja kohe aset leida.

Tund aega kestev meresõit Kakumäe Haven sadamast Neeme külas asuvasse Mere KoHo restorani on omaette elamus.

Foto: Mere KoHo

Tallinnas asuvast Haven Kakumäe sadamast alguse saav teekond viib mööda merd Neeme külla. Umbes tund aega kestev sõit ise on juba tõeline seiklus, kus vee ja kerge vahuveini seltsis avanevad kaunid vaated, mis muidu maad mööda kulgedes märkamatuks jääksid.

Neeme küla rannas ootab Mere Koho restoran - paik, mille menüü on inspireeritud Vahemere köögist ning fookus värskusel ja puhtal maitsel. Nii leiab valikust näiteks siia-tartari, sinimerekarbid veini- ja võikastmes, suitsuangerjasupi, grillitud kaheksajala ja palju muud. Magusaks lõpetuseks ootavad Pavlova või käsitööjäätised, mida täiendab hoolikalt valitud veinivalik ja eksklusiivsed šampanjad.

Elamus, mis sobib igaks sündmuseks

Mere Koho pole lihtsalt restoran, vaid elamuspakett, kus kokku saavad meri, toit ja head seltskond.

Pakutavate pakettide valik on mitmekesine:

Romantiline õhtusöök kahele, kus lisaks paadisõidule ootab kolmekäiguline õhtusöök koos premium jookidega.

Ettevõtte üritused ja väiksemad pulmad, mille jaoks on valmis privaatruum kuni 30 külalisele ja majutusvõimalus kuni 14 külalisele. , mille jaoks on valmis privaatruum kuni 30 külalisele ja majutusvõimalus kuni 14 külalisele.

Miks just Mere Koho?

Mere Koho loob kordumatu atmosfääri meresõidu ja parimate söökidega. Argipäevas, kus meil kõigil pidevalt kiire on, pakub see võimaluse aja maha võtta tavapärasest teistmoodi ning meeldejäävamalt.

Restoran asub otse ranna ääres ning looduslik keskkond loob mõnusa ja eksklusiivse õhkkonna. Kogu menüüs pakutavat saab kohandada vastavalt soovidele, olgu selleks eridieediga kaasnevad nõuded, taimetoidud või lihtsalt kindlad konkreetsed toidueelistused.

Kui soovid oma suvele lisada midagi erilist – hetke, kus meri, maitsed ja hea seltskond kohtuvad, siis Mere Koho on just see koht. See ei ole lihtsalt õhtusöök, vaid elamus, mis algab merel, kulgeb läbi maitsete ja lõpeb unustamatu päikeseloojanguga.