Ukraina ja Euroopa tahavad sõja külmutamist praegusel rindejoonel

President Zelenskõi räägib telefoni teel Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Euroopas kardetakse, et USA on nõus Venemaa nõudega loovutada Ukrainast alasid, mida pole vallutatud
Foto: Ukraina presidendi kantselei/Scanpix
Euroopa riigid ja Ukraina valmistavad ette 12-punktilist rahuplaani, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukrainas praegustel rindejoontel. Kava on vastus Vladimir Putini uutele nõudmistele, et USA survestaks Kiievit loovutama osa oma territooriumist rahulepingu nimel, kirjutasid Financial Times ja Bloomberg.
