Tagasi 22.10.25, 10:37 Ukraina ja Euroopa tahavad sõja külmutamist praegusel rindejoonel Kõige suuremat muret tekitab Vana Maailma pealinnades hirm, et USA on nõus koos Venemaaga Ukrainat survestama veel mingite territooriumite ära andmisele.

President Zelenskõi räägib telefoni teel Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Euroopas kardetakse, et USA on nõus Venemaa nõudega loovutada Ukrainast alasid, mida pole vallutatud

Foto: Ukraina presidendi kantselei/Scanpix

Euroopa riigid ja Ukraina valmistavad ette 12-punktilist rahuplaani, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukrainas praegustel rindejoontel. Kava on vastus Vladimir Putini uutele nõudmistele, et USA survestaks Kiievit loovutama osa oma territooriumist rahulepingu nimel, kirjutasid Financial Times ja Bloomberg.