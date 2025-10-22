Tagasi 22.10.25, 12:45 Kõrgete palkadega kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus Eesti idufirma Defensphere, mis arendab kaitsetööstusele liitreaalsusel põhinevat tehnoloogiat, on üks riigi kõrgema palga maksjaid. “Kui tegeled innovatsiooniga ja lood midagi, mida maailmas varem pole olnud, peavad kõik inimesed olema oma ala tipptegijad,” ütles ettevõtte juht Ingvar Pärnamäe.

Defensphere OÜ juht Ingvar Pärnamäe.

Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

Pärnamäe lisas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et seetõttu tegutseb Defensphere lisaks Eestile ka Horvaatias ja Suurbritannias, kus sobivaid inimesi on lihtsam leida.

Pärnamäe sõnul on palgakulud ettevõtte suurim kuluartikkel, mistap kaalutakse iga töölevõtmist hoolikalt. “Me ei kasva uisapäisa ja ainult tõesti siis, kui see on vajalik, ja sel juhul tuleb see õige inimene leida.”

Defensphere on Äripäeva Palga TOPis 57. kohal . Mullu oli ettevõtte keskmine brutopalk 5900 eurot. Firma on jätkuvalt kahjumis – 2024. aastal ulatus kahjum 1,3 miljoni euroni –, kuid Pärnamäe sõnul on see arendusetapi loomulik osa.

Intervjuus rääkis ta ka lähemalt, mis imeleiutis on liitreaalsusel põhinev tehnoloogia, ja sellest, kuidas neil õnnestus saada kliendiks Austraalia kaitsevägi.

Küsis Lauri Leet.