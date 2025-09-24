Poola avab öösel uuesti piiripunktid Valgevenega

Piiripunktid Poola ja Valgevene vahel on suletud alates 12. septembrist.
Foto: Wojtek Radwanski, AFP/Scanpix
Poola sulges 12. septembril oma piiri Valgevenega seoses seal toimunud Venemaa juhitud sõjaväeõppustega. Olukorda pingestas droonirünnak, kui 9.–10. septembri ööl sisenes Poola õhuruumi paarkümmend Vene drooni-
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kui astud esimese sammu veebimaailma ja registreerid oma domeeninime, tundub kõik justkui tehtud. Näiteks sinunimi.ee on olemas ja leht jookseb – hästi tehtud, eks? Tegelikult võib aga ainult ühe domeeniga piirdumine jätta su brändi kaitseta.