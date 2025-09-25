Tagasi 25.09.25, 13:00 Teadur valimiste eel: valija ei suuda kriisides orienteeruda Korraga on palju kriise, nii et valijal on raske keskenduda, ütleb kohalike omavalitsuste valimiste eel politoloog ja teadur Lauri Peterson.

Erakonnad lubavad kohalike valimiste eel soodsat elektri hinda, aga pole ühel meelel, kuidas selleni jõuda. Pildil Enefit Greeni tuule- ja päikesepark Pakri poolsaarel.

Foto: Andras Kralla

Kliimapoliitika kahvatub toimetuleku ja julgeoleku kõrval, nagu on märgata riigipoliitikas, nendib Lauri Peterson. “Ma ei märganud, et valimisprogrammid rõhutaksid üldist lähenemist kliimapoliitikale või oleks süsteemne arusaam sellest, kuidas me kliimakriisi lahendame,” rääkis ta saates “Kestlikul kursil”.

Ühest küljest ei keskendu poliitikud kliimale, teisalt ei nõua seda ka valijad. Miks peaks poliitik rääkima kliimast, kui inimesed muretsevad, kas nad tulevad majanduslikult toime ja pääsevad bussiga arsti juurde või jookseb küla elanikest tühjaks?

“Meil on nii palju kriise korraga, et valijatel on raske keskenduda. Tänu sellele tuleb kliimakriis viimase teemana,” nentis Peterson, kuid lisas, et kliima on tihedalt seotud teiste suurte probleemidega nagu sõjad, inflatsioon ja takistused tarneahelates.

Saates tuleb lähemalt juttu neljast valimisprogrammides esile kerkinud teemast, mis puudutavad keskkonda: energeetika, transport, linnaruum ja rohealad ning hooned. Samuti sellest, kuidas erinevad lubadused ja probleemid linnas ja maal.

Juttu tuleb ka sellest, millised erakonnad näevad taastuvenergias võimalusi, kes tahab jätkata põlevkiviga ning kes rohepöörde lõpetada.

Saadet juhib Karmen Laur.