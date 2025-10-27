Tagasi ST 27.10.25, 11:17 Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.

Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.

Saates on kaks külalist - Teet Kuusmik (IVIA), kes tutvustab, kuidas avaliku sektori arendusorganisatsioon aitab ettevõtjatel alustada ja kasvada, ning Alar Saluste (R-S OSA SERVICE OÜ), kes jagab kogemust, miks nende teadus- ja arendusettevõte valis asukohaks just Narva tööstuspargi.

Teet Kuusmik toob esile, et IVIA tööstuspargid pakuvad palju enamat kui ainult head asukohta ja tugevat taristut. Tähtis on just see, kuidas pargid erinevad ja millist lisaväärtust need ettevõtetele loovad. Lisaks taristule pakub IVIA ka tugiteenuseid, mis aitavad ettevõtetel piirkonda paremini integreeruda.

IVIA 15-aastase kogemusega meeskond tegutseb ettevõtjate jaoks kui „one-stop-shop“, aidates ületada turutõrkeid ja soodustades kasvu. Kuusmiku sõnul on paljud ettevõtjad piirkonna võimalustega nii rahul, et tehakse ka kordusinvesteeringuid. “Kohalikud ei ole arendusprojektide vastu, vaid pigem vastupidi. Ida-Virumaal on tööstustraditsioon ja inimesed on harjunud tootmises töötama. Suhtumine on väga positiivne,” ütleb Kuusmik.

Alar Saluste sõnul oli Narva tööstuspark loogiline valik, kuna IVIA on loonud võimalused, mida Eestis varem nappis: “Tehnoloogiaarendust pole Eestis palju tehtud, sest selleks polnud sobivaid kohti.“ Ta kirjeldab koostööd IVIA-ga kui sujuvat ja meeldivat – hea näide sellest, kuidas IVIA visioon ettevõtlust toetab.

Narva Tööstupargi areng ja tulevik

Saates räägitakse ka Narva Tööstuspargi arengust, mis on tänaseks laienenud 130 hektarini ning kuhu on investeeritud juba üle 200 miljoni euro. Esile tõstetakse reaalseid näiteid, nagu uued tootmishooned, päikesepargid ja magnetitehas.

Suurema tähelepanu all on 2025. aastal valmiv Narva Kulgu Tööstuspargi tööstusinkubaator , mida Alar Saluste peab oluliseks murdepunktiks Eesti teadus- ja arendustegevusele. Ta rõhutab, et senini on puudunud koht, kus uusi ideid piloteerida ja demonstreerida, ent see inkubaator täidab selle tühimiku.

Inkubaatorist saab uus kasvumootor, mis loob eelduseid uutele edulugudele ja edendab ka tööstussümbioosi Eestis. "Tööstussümbioos on Eestis veel algusjärgus, kuid selle arendamine on tööstuse arengu seisukohalt kriitiline," tõdeb Saluste. Kuusmik lisab, et toetust saab ka Euroopa Liidu õiglasest üleminekufondist ning VKE-toetused avanevad taas – see annab alustavatele ettevõtjatele tugeva tõuke.

Tööstuspargid pakuvad enamat, kui ainult head asukohta

