Turud kerkivad USA ja Hiina kaubandusleppe ootuses

USA ja Hiina kaubanduskõnelused jõudsid nädalavahetusel uue verstapostini, kui USA esindajad nimetasid kahepäevaseid arutelusid edukaks ning sillutasid teed presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumiseks, millelt oodatakse läbimurret kaubandussõja leevendamisel.
Kulla hinna tõus, krüptokrahh ja lahja avapauguga alanud tulemuste hooaeg kodubörsil viisid mind otsima mustreid minevikust. Oma tehingute ajalugu uurides näen, et finantskriisiaegne pauk on tegelikult pidevalt vaid ühe otsuse kaugusel.
USA otsus kehtestada sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele Rosneftile ja Lukoilile on Donald Trumpi esimene reaalne surveavaldus Venemaa vastu, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. “Need ei ole sõnad, need on teod,” sõnas ta.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.