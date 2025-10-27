Bolt ja teised Eesti firmad osalesid Uus-Meremaal äritippkohtumisel. “Ajalooline sündmus”

Gruusia suursaadik Zurab Khamashuridze on vaimustunud Eestimaa ilust ja siinsetest inimestest. Oma kodumaa kohta ütles ta, et oktoobrikuistel valimistel panevad inimesed paika, kellel oli õigus ja kellel mitte. Aga Venemaa suunas Gruusia tema kinnitusel mingil juhul teel ei ole.