Bolt ja teised Eesti firmad osalesid Uus-Meremaal äritippkohtumisel. “Ajalooline sündmus”

Gruusia suursaadik Zurab Khamashuridze on vaimustunud Eestimaa ilust ja siinsetest inimestest. Oma kodumaa kohta ütles ta, et oktoobrikuistel valimistel panevad inimesed paika, kellel oli õigus ja kellel mitte. Aga Venemaa suunas Gruusia tema kinnitusel mingil juhul teel ei ole.
Eesti suursaadik Indias Marje Luup rääkis, et mitu Eesti firmat siseneb jõudsalt sealsele turule – näiteks on India poodidesse jõudmas Saku õlu ja Valio juust. Samas on suursaadiku sõnul potentsiaali enamaks.
Nii Aafrikas kui ka mujal kaugetel turgudel on võimalik edukalt äri ajada, esmast nõu ja abi saab välisministeeriumist, kinnitab Eesti suursaadik Keenias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis Daniel Erik Schaer vastukajas Äripäevas ilmunud artiklile.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.