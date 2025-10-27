Saab on valmis rajama Ukrainasse lennukitehase

Kui ma kolm aastat tagasi andsin oma Läti kolleegile Andrisele 25 000 eurot investeerimiseks, tahtsin näha, kuidas keegi teisel pool Piusa jõge investeerimisega alustab ja loodetavasti ka saavutab edu. Nüüd näen, et investori käitumine on universaalne – riigipiir ei muuda ahnust, hirmu ega turu loogikat.