Tagasi 27.10.25, 10:30 Pärnu uus linnapea loodab EKREga tüli vältida Pärnu linnapeakandidaat ja valimisliidu Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg kinnitas, et viisikliidu läbirääkimised EKRE ja teiste partneritega käisid kiiresti, hoogsalt ja konstruktiivselt.

Pärnu peatne linnapea Kristel Voltenberg (valimisliit Südamega Pärnu), paremal Keskerakonna liige ja peatne Pärnu volikogu esimees Andrei Korobeinik.

Foto: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees/Scanpix

“Koalitsioonikõnelused andsid kindla teadmise, et me saame väga toimekalt edasi minna,” sõnas Voltenberg Äripäeva raadio hommikuprogrammis kiirete läbirääkimiste kohta.

Tema sõnul tuleb EKRE vastuolulisel poliitikal eristada, et riigi tasandil on nende poliitikamängu teravikud selgepiirilisemad. “Kohalikul tasandil määravad siiski eeskätt inimesed kohaliku poliitika ja meil ei ole olnud konflikte EKRE poliitikutega. Väga mõistlikud, tarmukad inimesed,” ütles Pärnu esimene naislinnapea.

Lisaks kohalikule poliitikale rääkis Voltenberg, et Pärnu lennujaamal käib kosjas ka salapärane investor, kes hakkaks regionaallennujaama käitlema.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Neeme Korv.