Ajakirjanik kinnisvarafirmade võlakirjadest: enda riske peab igaüks tunnetama

Kinnisvaraarendajate võlakirjad kätkevad endas riske, tõdes börsiajakirjanik Jana Saarkoppel.
Foto: Andras Kralla
Kui Erkki Raasuke on kinnisvaraarendajate võlakirju kritiseerinud, siis võib tal õigus olla, sest sektor on tükk aega võbelenud külgsuunas ning suurt aktiivsust pole seal olnud, rääkis Saarkoppel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
“Investoril tasub alati ettevaatlik olla, igaüks peab ikkagi oma riske ise tunnetama,” märkis ajakirjanik. “Ega ta riskantsem kindlasti on.”
Lisaks tutvustas Saarkoppel, mida investorit sel nädalal ees ootab ning kuidas hakkama saada USA börsi volatiilsuses.
Rääkis Neeme Korv.
