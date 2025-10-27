Äripäev
  • OMX Baltic0,17%292,46
  • OMX Riga−0,11%910,71
  • OMX Tallinn0,16%1 899,67
  • OMX Vilnius0,08%1 262,69
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,07%9 638,68
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,31
  27.10.25, 11:23

Elisa tehnoloogiajuht: AI-kirjaoskuseta ettevõtted kukuvad konkurentsist välja

Ettevõtted peavad arendama oma töötajate AI-kirjaoskust, sest see on strateegiline oskus, ning kes seda ei arenda, kukub konkurentsist välja, ütles Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli.
Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli
  • Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli
  • Foto: Liis Treimann
Elisa tegeleb tehisaruga süstemaatiliselt ning pakub oma töötajatele AI-koolitusi. “Olenemata sellest, kas sa ronid masti otsa või oled tarkvaraarendaja, oli kohustuslik teatud kursused läbida ja ka omavahel diskuteerida, kuidas neid kasutada,” rääkis Polli Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Elisa tehnoloogiajuht rõhutas, et elukestev õpe ning valmidus AI-d järjepidevalt õppida ja uurida on ka aina suurem eelis tööturul. “Inimesed, kes on elukestvad õppijad, nendele kindlasti nõudlus jätkub,” sõnas Polli.
Lisaks rääkis ta, miks Elisa grupp üritab 40 miljonit eurot kokku hoida ning milliseid AI-lahendusi Elisa Eestis juba kasutab.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Rääkis Neeme Korv.
Elisa tehnoloogiajuht: AI-kirjaoskuseta ettevõtted kukuvad konkurentsist välja
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

