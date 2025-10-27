Elisa tehnoloogiajuht: AI-kirjaoskuseta ettevõtted kukuvad konkurentsist välja

Ettevõtted peavad arendama oma töötajate AI-kirjaoskust, sest see on strateegiline oskus, ning kes seda ei arenda, kukub konkurentsist välja, ütles Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli.
- Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli
- Foto: Liis Treimann
Elisa tegeleb tehisaruga süstemaatiliselt ning pakub oma töötajatele AI-koolitusi. “Olenemata sellest, kas sa ronid masti otsa või oled tarkvaraarendaja, oli kohustuslik teatud kursused läbida ja ka omavahel diskuteerida, kuidas neid kasutada,” rääkis Polli Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Elisa tehnoloogiajuht rõhutas, et elukestev õpe ning valmidus AI-d järjepidevalt õppida ja uurida on ka aina suurem eelis tööturul. “Inimesed, kes on elukestvad õppijad, nendele kindlasti nõudlus jätkub,” sõnas Polli.
Lisaks rääkis ta, miks Elisa grupp üritab 40 miljonit eurot kokku hoida ning milliseid AI-lahendusi Elisa Eestis juba kasutab.
Rääkis Neeme Korv.
Lisatud Elisa Eesti tegevjuhi kommentaar