  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6
Fahle linnaku kolm uut hoonet näitavad, kuhu liigub Eesti ärikinnisvara

Eesti ärikinnisvara ei tähenda enam ainult ruutmeetreid. Edu määravad kvaliteet, paindlikkus ja ruum, mis toetab inimeste töö- ja loomevõimet. Neutra Capitali nõukogu liige Kenneth Karpov kirjutab, kuidas just sellist ruumikogemust kannavad kolm uut hoonet Fahle linnakus: Katel, Vasepada ja Portaal.
Eesti ärikinnisvara turg on jõudmas murdepunkti. Kui varem olid esikohal hind ja pindala, siis nüüd on määravamad kvaliteet, paindlikkus ja energiatõhusus. Ettevõtted küsivad järjest sagedamini: kas siin on hea olla, kas keskkond toetab meie väärtusi ja kas ruum aitab inimesi päriselt kokku tuua?
Töö ei ole enam ainult füüsiline koht, vaid osa organisatsiooni kultuurist. See nihe on nähtav kõikjal – nii ruumiplaneerimises kui ka üürnike ootustes. Kui suured ettevõtted nagu If Kindlustus ja Magnum valisid endale uueks koduks Fahle linnaku, ei saanud määravaks mitte soodne üürihind, vaid keskkonna terviklikkus ja väärtuspõhisus.

Fahle linnak – koht, kus ajalugu ja tulevik saavad kokku

Kui endine tselluloositehas veel tolmuses vaikuses seisis, oli raske ette kujutada, et sellest saab üks Tallinna isikupärasemaid linnakuid. Täna on see elav ja inimmõõtmeline keskkond, kus töö, loovus ja vaba aeg on omavahel põimunud.

Fahle linnaku arendamisel on olnud eesmärk mitte taastada minevikku, vaid anda sellele uus elu. Paekiviseinad ja kõrged aknad räägivad oma lugu, ent nende kõrval töötavad tänapäevased tehnoloogiad, nutikad haldussüsteemid ja energiatõhusad lahendused. See on näide sellest, et vana ja uus ei pea vastanduma – need võivad koos luua midagi ajas kestvamat.
Lähiaastatel valmivad Fahle linnakus kolm uut hoonet – Fahle Katel, Vasepada ja Portaal.
Fahle Katel on mõeldud loov- ja teenindusettevõtetele. Selle südameks on ajalooline kollane telliskorsten, millele lisandub kahe tasapinna kõrgune klaasist vaateplatvorm – arhitektuurne žest, mis ühendab ajaloolise tööstuspärandi tänapäevase avatud mõtteviisiga.

Fahle Vasepada on kolmest kõige suurem – hoonesse tuleb kuus korrust parkimist ja 14-korruseline torniosa, mille fassaadi katavad vertikaalsed taimeseinad. Need ei ole pelgalt disainielemendid, vaid osa terviklikust energiatõhususe kontseptsioonist.
Fahle Portaalist saab linnaku roheline värav – haljastatud fassaadid ja avatud ruumikontseptsioon loovad sideme looduse ja tööruumi vahel. Kõik kolm hoonet väljendavad sama põhimõtet: tulevikukindel linnak on paindlik, roheline ja inimkeskne.

Tulevikukindlus tähendab kohanemisvõimet

Jätkusuutlikkus ei ole enam standardite täitmine, vaid mõtteviis. Hoone peab muutuma koos inimestega, kes selles tegutsevad. See tähendab ruumi, mis kohaneb tööharjumuste, tehnoloogiate ja ootustega ning toetab heaolu ja koostööd.
Tulevikukindel keskkond ei seisne ainult tehnoloogias. Mõõdame Fahle linnakus töökeskkonna kvaliteeti mitmel tasandil: energiatõhusus, sisekliima, valgustus ja akustika. Need on tehnilised näitajad, kuid sama oluline on inimeste kogemus. Teeme regulaarselt rahuloluküsitlusi, mis aitavad mõista nii ruumi kvaliteeti, teenuseid kui kogukonnatunnet. Ruum peab olema elav süsteem, mitte valmis toode. Tagasiside põhjal oleme parandanud välialade ühendusi, liiklusvooge ja teenuste paiknemist.

Neutra kolm õppetundi 20 aastaga

Kahekümne aasta jooksul on kinnisvaraarendus meile näidanud, et kompromissid kvaliteedi arvelt maksavad alati hiljem kätte. Parimad projektid sünnivad koostöös – arhitektide, üürnike ja kogukonnaga. Ja kõige olulisem: eesmärk ei ole ehitada maju, vaid kujundada elukeskkondi.

Need põhimõtted ei ole pelgalt ühe arendaja tööviis, vaid laiem suund, kuhu Eesti kinnisvaraturg liigub. Edu saavutavad need, kes oskavad ühendada esteetika, tehnoloogia ja keskkonnateadlikkuse üheks tervikuks.
Fahle linnaku areng ja uued hooned on näide sellest, et ruum võib olla korraga funktsionaalne, inimmõõtmeline ja inspireeriv. Kui Katel, Vasepada ja Portaal valmivad, muutub linnak veelgi terviklikumaks – mitte ruutmeetrite, vaid väärtuste poolest.
Kinnisvara ei ole enam hoonete, vaid inimeste äri. See on mõtteviis, mis määrab, milline on meie linnade ja töökeskkondade tulevik. Lõppkokkuvõttes ei ole küsimus ainult selles, milliseid maju me ehitame, vaid selles, millist elukvaliteeti me loome. Kui ruum sünnib väärtuspõhiselt, sünnib ka parem linn.
Neutra Capital AS on 2004. aastal asutatud ja tänaseks Eesti üheks suuremaks ärikinnisvara arendajaks kasvanud ettevõte, mis tegutses varem nime all Fausto Capital AS. Ettevõtte portfelli väärtus ulatub 232,4 miljoni euroni, hõlmates üle 60 000 ruutmeetri üüripindu. 13-liikmelise meeskonnaga ettevõtte kinnisvaraportfelli kuuluvad muuhulgas Fahle linnak, Kompassi maja, Neutra Torn ärimaja Maakri tänaval, Tartu Telia ärihoone ja mitmed muud ärihooned.

