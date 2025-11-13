Tagasi ST HEPSOR AS

13.11.25, 13:06 Hepsori 9,5% tootlusega võlakiri pakub mitmekülgset investeerimisvõimalust Kuni 21. novembrini on Balti professionaalsetel ning jaeinvestoritel võimalik osaleda kinnisvaraarendaja Hepsori võlakirjaemissioonis. Hajutatud ja mitmekülgse kinnisvaraportfelliga börsiettevõtte Hepsori võlakirjad pakuvad investoritele 9,5% aastast tootlust.

Martti Krass

Pakutavate võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 9,5% ning intressi makstakse kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg 3 aastat. Emissiooni maht on kuni 6 miljonit eurot ning ülemärkimise korral on Hepsor il õigus seda suurendada kuni 8 miljoni euroni.

Alates 2021. aastast on Hepsor noteeritud Nasdaq Balti börsi põhinimekirjas ning ka emiteeritav võlakiri plaanitakse kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade põhinimekirjas.

Mitmekülgne investeering

Hepsor on pea 15 aastaga kasvanud rahvusvaheliseks kinnisvaraettevõtteks, loonud kaasaegseid kodusid ja äripindu Eestis ja Lätis ning laienenud edukalt ka Kanadasse. Ettevõtte rahaline kindlus põhineb enam kui 30 aktiivsel arendusprojektil kolmes riigis. Järgneva kolme aasta jooksul on planeeritud investeerida uue elukondliku kinnisvara loomisse ning valmimas on ligi 850 uut kodu, millest veidi üle poole on Lätis ja ülejäänud Eestis. Arendusportfellile annab täiendavat tuge stabiilse rahavooga ärikinnisvara projektid, mis moodustavad ca 34% kogu Hepsori investeeringutest.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Meie võlakirja tugevus seisnebki selles, et kaasatav kapital ei ole seotud ühe kindla projekti, vaid kogu arendusportfelliga. Investori jaoks tähendab see geograafiliselt ja projektipõhiselt hajutatud riske, mis tagab investeeringule stabiilsema ja tasakaalustatuma riskiprofiili,“ selgitas Hepsori juhatuse esimees Martti Krass

Tugev kasvuvundament

Ettevõtte finantspositsioon näitab läbimõeldud ja tasakaalukat lähenemist kapitali kasutamisele ning riskijuhtimisele. Kohandatud omakapital 37,6 miljonit eurot ja 46,6% suurune kohandatud omakapitali ja varade suhe tagavad tugeva baasi, mis pakub stabiilsust ning kaitseb ettevõtet nii turukõikumiste kui ka projektipõhiste riskide eest.

„Hepsori rahavood on mitmekesised ja põhinevad eri tüüpi kinnisvaral ning arendustel erinevates etappides,“ sõnas Krass. Selline portfell tagab ettevõttele stabiilse ja etteaimatava tulu, mis toetab igapäevast tegevust, uute projektide elluviimist ning võlakohustuste õigeaegset teenindamist.

Ka võlakoormust hoitakse kontrolli all: 38,0% suurune kohandatud võlasuhe viitab mõõdukale finantsvõimendusele, mis toetab jätkusuutlikku kasvu ning jätab piisava puhvri riskide maandamiseks ja investorite huvide kaitsmiseks.

„Tugev kapitalipositsioon, tasakaalus võlakoormus ja stabiilne tulubaas loovad kindla vundamendi kasvuks. Soovime oma rahastamisstruktuuri muuta veelgi paindlikumaks, et kasutada ära parimaid arendus- ja investeeringuvõimalusi turul,“ selgitas Krass.

Eristuv pakkumine

„Hepsori tugevus peitub mitmekesises arendusportfellis – nii geograafiliselt, arenduse etappide kui ka segmentide lõikes. Ettevõtte portfellis on nii stabiilse rahavoo projekte kui ka uusi arendusi, mis muudab Hepsori võlakirjaemissiooni eristuvaks võrreldes teiste hiljutiste pakkumistega. Kuna Hepsor on olnud börsiettevõte alates 2021. aastast, lisab see ettevõttele usalduskrediiti ning tagab investoritele läbipaistvuse ja võimaluse ettevõtte arengut pikema perioodi jooksul regulaarselt jälgida,“ kommenteeris LHV võlakirjaturgude juht Silver Kalmus.

„Balti võlakirjaturul on Läti ja Leedu emitendid olnud tänavu aktiivsemad kui Eesti ettevõtted, mistõttu Hepsori emissioon on hea uudis ning tugev täiendus Eesti poolelt. Positiivne on ka see, et Hepsor plaanib oma võlakirjad noteerida Nasdaq Balti põhinimekirjas, mis on statistika põhjal oluliselt likviidsem kui First North,“ lisas Kalmus.