Tagasi ST Ettevõtjad on 2026. aastaks investeeringuid planeerides ettevaatlikud Citadele panga uuringust selgus, et Eesti väikeettevõtjad on majanduse käekäigu osas äraootaval seisukohal, kuid teevad siiski ettevaatlikke investeerimisplaane. Ettevõtjate praegusi investeeringuid peegeldab ka kasvanud laenumaht ja seadmeliisingu turg.

Citadele uuringust selgus, et Eesti väikeettevõtjad plaanivad investeerida eelkõige inimestesse ja tootlikkusse: 21 protsenti ettevõtetest plaanib investeerida töötajate pädevusse ja koolitamisse ning 19 protsenti tootlikkuse ja efektiivsuse suurendamisse. 14 protsendil vastanutest on esikohal digitaliseerimine ja tehnoloogiad, 12 protsendil tootmisvõimsuse laiendamine ning 9 protsendil tehisintellekti lahendused. Ekspordi arendamisse seab prioriteediks 6 protsenti, elujõulisuse ja rohepöördega seotud algatusi tõi peamise fookusena välja 3 protsenti vastanutest.

„Need tulemused näitavad, et ettevõtjad proovivad oma tööd ja protsesse sujuvamaks muuta kas siis tõstes töötajate pädevusi või muutes mingeid ülesandeid automaatseks. See omakorda aitab ebakindlamas majanduskeskkonnas paremini toime tulla,“ ütles Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel. „Ka tehisintellekt on järjest enam laual, aga enamikule ettevõtetest on see veel pigem järgmise sammu, mitte esimese prioriteedi teema.“

Lätis plaanivad ettevõtted investeerida esmajoones digitaliseerimisse ja tehnoloogiasse (40%). Leedukate seas on populaarseim sarnaselt Eestile töötajate pädevused ja koolitamine (45%). „Tõenäoliselt proovivad Läti ettevõtjad digitaliseerimisega hoida rohkem kokku kasvavatelt tööjõukuludelt. Hetkel on Eestis ja Leedus palgad üldiselt kõrgemad kui Lätis. Digitaliseerimisega proovitakse hoida seda kogusummat väiksemana,“ selgitas Moppel.