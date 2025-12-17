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Holidjob kavatseb muuta teenuste ja tööotsingu loogikat Baltimaades

On aasta 2025. Meil on GPS, tehisintellekt, isesõitvad autod, targad linnad ja humanoidrobotid, kuid kui on vaja leida töötajat, klienti või teenust, siis spetsiaalsete otsinguportaalide avamisel tunned end nagu aastas 2005. „Lae kuulutus üles ning jää lootma, et keegi märkab - midagi pole muutunud, kui välja arvata kuulutuste avaldamise tõusvad hinnad,“ ütleb uue veebipõhise otsinguteenuse Holidjob asutaja.
Holidjob loob lahenduse, mis teenivad nii inimeste kui ettevõtete vajadusi.
  • Holidjob loob lahenduse, mis teenivad nii inimeste kui ettevõtete vajadusi.
  • Foto: Pexels.com

Miks pole teenuste ja tööotsing aastate jooksul edasi arenenud?

Sest vanad süsteemid teenivad raha. Kõik maksavad lootuse, mitte täpsuse eest – sest keegi pole pakkunud paremat lahendust. Aga mis oleks, kui tekiks süsteem, mis tõepoolest töötaks nii, nagu ta peaks? Ilma vahendajateta, lisatasudeta iga kliki eest ja ootamiseta. Kas me oskaksime seda kasutada? Just neile küsimustele vastuseid otsides sündiski Holidjob.
Platvorm ei ole loodud vanade portaalide „parema versioonina“, vaid vastusena inimeste pettumusele ja aastatepikkusele rahuldamata turuvajadusele. See on lahendus, mis muudab otsingu loogikat kogu Baltikumis. „Ma ei kritiseeri, vaid näitan, et uus mõtteviis ja uus kontseptsioon võivad luua lahendusi, mis tõeliselt teenivad inimeste ja ettevõtete vajadusi, mitte vastupidi,“ ütleb keskkonna looja.

Turundus sunnib peale – Holidjob annab tulemuse

Holidjob on veebikeskkond töö, teenuste ja koostöö leidmiseks, kus tehnoloogilised lahendused võimaldavad kasutajal leida täpselt seda, mida ta otsib – mitte reklaami, vaid tegeliku sisu, märksõnade ja geograafilise asukoha alusel.
Platvormil ei ole reklaami ega algoritmide poolt pealesurutud segavat sisu. See ei jälgi kasutaja käitumist ega kogu andmeid turunduse eesmärgil. Otsingutulemust ei mõjuta „esiletoomise“ või „esiletõstmise“ tasud, vaid selge kriteerium: konkreetse vajaduse vastavus konkreetsele kasutajale konkreetses asukohas.
Holidjob on loodud kõigile: ettevõtetele, organisatsioonidele, vabakutselistele, individuaalset tegevust pakkuvatele spetsialistidele ning inimestele, kes otsivad tööd või teenuseid. Kasutajad saavad uurida kaarti, näha reaalajas oma piirkonnas pakutavaid teenuseid või töövõimalusi ning võtta teistega otse ühendust.
„Olgem ausad – vähesed teavad, mis tegelikult nende ümber toimub: kui palju väärtuslikke ettevõtteid, teenuseid ja töövõimalusi on ligiduses. Just selle tühimiku täidab Holidjob, kus teie reklaamieelarvel ei ole mingit tähtsust. Teid leitakse selle põhjal, mida te pakute ja kus te seda pakute,“ rõhutab platvormi looja.
„Minu eesmärk ei olnud luua järjekordset lihtsalt ‘paremat’ kuulutusportaali – ülesanne oli muuta kogu otsinguprotsessi olemust. Kasutasin uut otsinguloogikat, mis on tõhus, täpne ja väärtuspõhine. Nutikas otsing, geolokatsioon ja kategooriate süsteem võimaldavad ettevõtetel olla leitavad kiiremini, täpsemalt ja just seal, kus neid päriselt vajatakse,“ ütleb idee autor.
Lisaks avab Holidjob uksed kõigile ilma eranditeta. Ka registreerimata kasutajad saavad kaarti uurida, näha ettevõtete võimalusi koos tööpakkumistega ja võtta nendega otse ühendust.

Mitte täiustatud vana, vaid avastamata uus

Kõik algas reaalsest murest, ebaefektiivsest, kallist, väsitavast ja aeganõudvast protsessist, räägib keskkonna asutaja, kes on ise aastaid töötanud ehitussektoris.
Tema sõnul toimivad 20 aastat tagasi loodud kuulutusportaalid siiani samal põhimõttel: maksa kõrget hinda, avalda kuulutus ja ela lootuses. Ettevõtted kulutavad tuhandeid eurosid lihtsalt selleks, et olla kirjas järjekordses nimekirjas, kus kasutaja eksleb ebaolulise ja aegunud info vahel, saamata vajalikke tulemusi.
Holidjobi asutaja ütleb, et maailm on muutunud: inimese aeg on kallim kui kunagi varem ning vajadus leida kiiresti ja täpselt on hädavajalik.

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„Ma tean neid probleeme seestpoolt. Vahel on töötajaid või teenuseid vaja siin ja praegu. Kust neid tegelikult leida, et orienteeruda konkreetses või täiesti uues piirkonnas? Pole mitte ühtegi kohta, kus tööandja saaks inimesi tõhusalt leida. Praegused süsteemid ja ärimudelid toimivad vastupidiselt – maksad töökuulutuse eest ja jätad selle lihtsalt õhku lootuses, et keegi reageerib ning et need sajad eurod ühe kuulutuse eest kuus ei läheks lihtsalt raisku. Aga enamasti juhtub just nii.“

Holidjob teeb tööotsija ja tööandja teineteisele nähtavaks

Paradoksaalsel kombel ei aita traditsioonilised tööportaalid tööotsijatel tööd kiiremini leida – sageli muudavad need protsessi veelgi keerulisemaks.
Registreerudes portaalis ja laadides üles oma CV, annab inimene sisuliselt oma andmed portaali omandusse ning tööandjad peavad maksma, et isikut üldse näha. Holidjob muudab seda mudelit põhjalikult – tööotsijatele tagastatakse kontroll ja vabadus olla nähtav ilma igasuguste piiranguteta.
Tema sõnul on nn CV-andmebaasid suurel määral turunduslik võte. „Suurem osa nendest CV-dest on ammu aegunud. Inimesed juba töötavad mujal või on vahetanud eriala, kuid vanad profiilid jäävad andmebaasidesse, luues mulje, et seal ootavad tuhanded kandidaadid. Tegelikult on need surnud andmebaasid ja ettevõtted maksavad veel lisaks nende läbiotsimise eest. Siis üritatakse minna Facebooki gruppidesse, lohutades end, et vähemalt see on tasuta. Aga pole midagi kallimat kui tasuta lahendus, kui tulemust pole,“ rõhutab looja.

Sajad tunnid kaovad tuulde asjatuid internetiotsinguid tehes

Uuringud näitavad, et umbes 80% inimestest otsib kohalikke teenuseid, kuid just nende leidmine kiiresti ja täpselt on kõige keerulisem. Tänapäeval otsib inimene infot keskmiselt 3–5 erinevast allikast ning ühe kuulutuse vaatamine kestab 5–10 minutit. Üle 70% kasutajatest ütleb, et internetiotsing võtab liiga palju aega, sest info on sageli vananenud, ebatäpne või segane. Tavaliselt kestab otsing 20–40 minutit.
See tähendab, et aasta jooksul kaotame sadu tunde, mida võiks kasutada tööks, tegevusteks, hobideks või puhkuseks. Ja seda ajal, mil tehnoloogiad on saavutanud oma kõrgeima küpsuse – tehisintellekt, automatiseerimine, asukohapõhised tehnoloogiad, reaalajas andmed ja palju muud.
Esmapilgul võiks arvata, et sellises arenenud keskkonnas peaks otsing olema kiirem kui kunagi varem. Kuid tegelikkus on vastupidine. “Me peame kõik õppima hindama oma kõige kallimat ressurssi, mis ei taastu – aega,“ ütleb Holidjobi looja.

Tõhus töö- ja töötajate otsing

Balti riikide tööturg ei kannata täna niivõrd inimeste puuduse, kuivõrd nende vaheliste toimivate ühenduste puudumise tõttu. Ühed vajavad tööjõudu, kuid ei leia inimesi; teised omavad vajalikke oskusi, kuid jäävad nähtamatuks. Ometi loob väärtust just inimene – see, kes töötab, toodab, ehitab, teenindab, õpetab, aitab või juhib.
Holidjob hakkab toimima kogu Balti turul ning muudab põhjalikult senise töö- ja teenusteotsingu dünaamikat. Platvorm ühendab kõik, kes loovad lisaväärtust – töötajad, tööandjad, alltöövõtjad, meistrid, tootjad, tarnijad ja vabakutselised teenusepakkujad – üheks toimivaks ökosüsteemiks. Selline mudel toob inimese tagasi keskmesse, sest just inimese pädevused, vajadused ja tegelik tegevus muutuvad platvormi peamiseks kriteeriumiks.
Üks olulisemaid Holidjobi funktsioone registreeritud kasutajatele on tööandja nõuete ja tööotsija oskuste sünkroniseerimine, mis võimaldab hetkega hinnata, kui täpselt osapoolte ootused ühtivad. See kiirendab ja lihtsustab tööotsingut märkimisväärselt: tööotsija näeb, millistele tööandjatele ta sobib, ning tööandja saab täpse sobivussignaali konkreetsete kandidaatide kohta.
Teine oluline uuendus on kahepoolne suhtlusvõimalus, mis võimaldab saata sõnumeid nii individuaalselt kui ka massiliselt. See võimaldab reageerida oluliselt kiiremini nii tööturu vajadustele kui ka teenuste otsingule.
„Ka registreerimata kasutaja saab kasutada masssõnumi funktsiooni, kuid ainult tööotsingu režiimis – see annab võimaluse kiiresti jõuda potentsiaalsete tööandjateni ka ilma kontot loomata,“ selgitab looja.

Üks profiil, kuid mitu eelist

Holidjob on universaalne lahendus tööks, teenusteks ja B2B-suheteks. Platvormil saavad ettevõtted olla nähtavad ostjatele, tarnijatele, partneritele, tööandjatele ja töötajatele, samal ajal kui eraisikud leiavad kiiresti teenuseid, tooteid või tööpakkumisi ühes kohas.
Registreerudes kui tegutsev ettevõte või spetsialist – olenemata sellest, kas tegu on juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtjaga – tuleb valida ettevõtte tüüp ja üks või mitu tegevusvaldkonda: alates ehitusest, IT-st või meditsiinist kuni kaubanduse, transpordi või toitlustuseni. Tegevuse kirjeldamise sektsioonis selgitab kasutaja oma tegevust detailsemalt ning just selle järgi muutub ta platvormil leitavaks.
Näiteks hotell, millel on restoran, SPA ja raviteenused, võib olla samaaegselt nähtav mitmes kategoorias: majutus, toitlustus, meelelahutus ja tervishoid. Toitlustuskategoorias sisestatud menüü võib olla kasutajale täpseks navigatsioonivahendiks, kui ta soovib oma lähiümbrusest leida konkreetset rooga või kindla koostisega toitu.
“Kõik sõltub sellest, kui selgelt te oma tegevust kirjeldades end esitlete – platvorm näeb teid täpselt nii, nagu te end ise määratlete. Kategooriaid saab igal ajal muuta, täiendada või täpsustada. Ühe konto abil olete nähtav kõigis valdkondades, kus olete relevantne. Kaardipõhine asukoht, kaugusfilter, kategooriate süsteem ja kontekstipõhine otsing loovad võrdsed tingimused kõigile,“ selgitab looja.
Holidjobi otsing on tihedalt seotud kasutaja asukohaga. Süsteem kuvab automaatselt tulemusi, mis vastavad otsingukriteeriumidele 25 km raadiuses – nii kaardil kui ka loendis, järjestatuna lähimatest kaugemateni. Kui soovitakse otsida mõnes teises piirkonnas, piisab kaardil oma märgistuse liigutamisest ning kuvatakse ainult selle asukohaga seotud tulemused. „Sama saavad teha ka teenust pakkuvad ettevõtted – kui nad liigutavad oma kaardimärki teise asukohta, muutuvad nad nähtavaks uues piirkonnas,“ lisab ta.

Nähtav olemine tasub ära

Holidjobi platvormil kuvatakse Eesti, Läti ja Leedu ettevõtteid, mis reaalselt tegutsevad. Need seotakse vastavate tegevusvaldkondadega, kuid see automaatne jaotamine ei pruugi alati peegeldada ettevõtte tegelikku tegevust. Seetõttu peavad ettevõtted, kes soovivad olla täpselt nähtavad ja õigesti leitavad oma sihtkategoorias, platvormile sisse logima, täpsustama tegevusala, valima sobivaimad kategooriad ning uuendama kontaktandmeid.
„Oluline on, et ettevõtted täpselt kirjeldaksid oma tegevust, uuendaksid kontaktandmeid ning lisaksid logo – see mitte ainult ei suurenda nähtavust, vaid tõstab ka usaldusväärsust. Nii suureneb tõenäosus, et teid leiavad mitte ainult kliendid, vaid ka tarnijad, töötajad, koostööpartnerid või tellijad,“ rõhutab Holidjobi looja.
Mida põhjalikum kirjeldus, seda laiem ja täpsem on nähtavus. Ettevõtet kuvatakse automaatselt kõigis kategooriates, kus ta tegelikult tegutseb, ning andmete uuendamine on täiesti tasuta ja mittesiduv. Isegi kui ettevõte ei vali hiljem tasulisi pakette, jääb tema profiil platvormil nähtavaks kõigile kasutajatele.
„Balti riikide ettevõtted on ratsionaalsed ja oskavad väga hästi hinnata, millal nad maksavad pelgalt nime eest ja millal reaalse väärtuse eest. Seetõttu ei kahtle ma, et Holidjobi hakatakse nägema kui tööriista, mis võimaldab ettevõtetel lahendada olulisi küsimusi kiiremini, tõhusamalt ja soodsamalt kui ükski praegu turul olev portaal,“ ütleb platvormi asutaja.
Tema sõnul võimaldavad tänased tehnoloogilised lahendused saavutada parima hinna ja kvaliteedi suhte ning luua kontseptsiooni, mis töötab tõepoolest iga kasutaja kasuks.
„Sellise ulatusega lahendust, mis ühendaks reaalselt kõik turuosalised – alates individuaalsetest teenusepakkujatest kuni suurte ettevõteteni – täna ei ole. Seetõttu võrrelda Holidjobi vanade portaalidega on sama, mis võrrelda iPhone’i faksiga. Jah, mõlemad on mõeldud suhtlemiseks, kuid kiirus, täpsus ja väärtus on täielikult võrreldamatud,“ muigab platvormi rajaja.
2026.aasta alguses kasutajatele avatav teenuste ja tööotsingu platvorm saab selle looja Irmantas Lasauskase sõnul tööriistaks kõigile juriidilistele ja füüsilistele kasutajatele, kes mõistavad, et reklaamieelarved kasvavad tänapäeval ebaproportsionaalselt saadavate tulemustega.
Holidjob soovib seda muuta – anda väärtus tagasi kasutajale ning luua süsteem, kus ei võida mitte reklaamiraha, vaid täpsus, nähtavus ja reaalne pädevus.

Holidjob – leia tegevus, mis sulle meeldib, ja ela nagu puhkusel.

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Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
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Power BI baaskoolitus
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