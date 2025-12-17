Kuidas E-Piim kriisist välja tuua?

Empowerment Estonia poolt eetrisse jõudvas "Ambitsioonis" vestleb saatejuht Hando Sinisalu Anti Oravaga, kes on lisaks kasvutreeneri rollile asunud E-Piim Tootmise tegevjuhiks.
- Anti Orav on E-Piim Tootmine AS uus tegevjuht.
- Foto: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix
Juttu tuleb Paidesse rajatud uuest, kõrgelt automatiseeritud juustutehasest, mille ehitamine läks Covidi tõttu oluliselt kallimaks kui algselt planeeriti.
Lisaks oluliselt kallinenud ehitusele tabas ettevõtet ka teine kriis: globaalne juustuhind kukkus järsult, samal ajal kui piima sisendhind püsib kõrgel.
Saates uuritakse, mida saab tegevjuht teha kolmik-kriisi olukorras: maailmaturu hinda mõjutada ei saa, ettevõttel on käibevahendite nappus ja omanike vahel suured erimeelsused. Orav räägib, et tema fookus on esmalt ettevõtte ühtse juhtimiskultuuri loomisel. Lisaks tuleb jutuks, kuidas veenda kreeditore ettevõtte jätkusuutlikkuses.
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Saade avab, kuidas kriisis ettevõtet juhtida, kui samaaegselt tuleb tegeleda turutsüklite, omanike dünaamika ja sisendihindade survega.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
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