Tagasi ST Kuidas E-Piim kriisist välja tuua? Empowerment Estonia poolt eetrisse jõudvas "Ambitsioonis" vestleb saatejuht Hando Sinisalu Anti Oravaga, kes on lisaks kasvutreeneri rollile asunud E-Piim Tootmise tegevjuhiks.

Juttu tuleb Paidesse rajatud uuest, kõrgelt automatiseeritud juustutehasest, mille ehitamine läks Covidi tõttu oluliselt kallimaks kui algselt planeeriti.

Lisaks oluliselt kallinenud ehitusele tabas ettevõtet ka teine kriis: globaalne juustuhind kukkus järsult, samal ajal kui piima sisendhind püsib kõrgel.

Saates uuritakse, mida saab tegevjuht teha kolmik-kriisi olukorras: maailmaturu hinda mõjutada ei saa, ettevõttel on käibevahendite nappus ja omanike vahel suured erimeelsused. Orav räägib, et tema fookus on esmalt ettevõtte ühtse juhtimiskultuuri loomisel. Lisaks tuleb jutuks, kuidas veenda kreeditore ettevõtte jätkusuutlikkuses.