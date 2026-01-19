Sun Investment Group käivitab võlakirjade emiteerimise teise etapi pikaajalise rahastuse kaasamiseks
Ehitusettevõte Eternia Solar, mis kuulub rahvusvaheliselt tegutsevasse ja piirkonna juhtivasse taastuvenergia projektide arendamise kontserni Sun Investment Group (SIG), käivitab kuni 3,6 miljoni euro suuruse lühiajalise võlakirjaemissiooni, pakkudes aastast intressimäära 10%. See on kuni 8 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni programmi teine etapp.
Sun Investment Group’i asutaja ja tegevjuht Deividas Varabauskas.
Foto: Elvis Zaldaris
Detsembris toimunud esimese etapi käigus koguti 4,4 miljonit eurot, ületades kavandatud 3 miljoni euro piiri.
Vahendeid kasutatakse juba Poolas 120 MW päikeseenergiajaama projekti ehituse rahastamiseks ning teise etapi käigus kogutud investeeringud eraldatakse samuti sellele projektile. Rahvusvahelised investorid on projekti pikaajalist rahastamist hinnanud ja selle heaks kiitnud. Rahastamine toimub pärast ehitustööde lõppu ja seda kasutatakse, et võlakirjad 12 kuu jooksul lunastada.
Võlakirjade emissioon toimub 19.–30. jaanuaril. Intresse makstakse kord poolaastas ja võlakirjade lunastamise kuupäev on 23. detsember 2026. Emissiooni korraldab ja teostab investeerimisteenuste ettevõte Orion Securities.
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„Üks meie olulisemaid projekte on praegu aktiivselt edenemas. Oleme edukalt kasutusse võtnud esimese võlakirjade emissiooni käigus kogutud vahendid: osade elektrijaama seadmete tellimuste eest on juba makstud ning käimas on detailplaneering, ehitusplatsi ettevalmistustööd ja juurdepääsuteede ehitamine. Saavutatud edu võimaldab meil pikaajalistelt rahastajatelt lähitulevikus täiendavaid vahemakseid saada,” ütles SIG asutaja ja tegevjuht Deividas Varabauskas.
Pikaajaline rahastus tugeva lepingulise alusega
Seda 120 MW päikeseenergiajaama projekti hindasid juba eelmisel aastal rahvusvahelised investorid Berenberg ja Amiral Gestion. Jaanuari alguses sõlmis SIG plaanikohaselt pikaajalise rahastamislepingu ühe Saksamaa suurima avaliku sektori pangaga, Nord LB-ga, ning seda soodsamatel tingimustel kui varem Berenbergi pakutud. Investorid viisid läbi põhjaliku finantsilise, tehnilise ja õigusliku hoolsusprotsessi ning kiitsid heaks projekti rahastamise, mis toimub etapiviisiliselt pärast ehitustööde lõpetamist.
Nord LB rahastab aktiivselt kogu Euroopas taastuvenergia projektide ja infrastruktuuri arendamist. See pank on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all ja klassifitseeritud kui süsteemselt oluline Euroopa finantsasutus.
„Institutsionaalsed investorid osalevad sellistes projektides ainult pärast äärmiselt rangete riskianalüüside läbiviimist. Nende otsus portfelli rahastada näitab, et projekt on kõrge kvaliteediga, tehniliselt hästi ette valmistatud ja vastab rahvusvahelistele standarditele,” rõhutab SIGi juht. Lisateave võlakirjaemissiooni kohta leiab siit.
Rohkem kui 70% projekti päikesepargi esimese 15 tegevusaasta tulevastest tuludest on tagatud pikaajaliste elektrimüügilepingute ja riiklike toetusmehhanismidega. Need tegurid leevendavad oluliselt nii projekti arendusega seotud kui ärilisi riske.
Selge lunastusmehhanism
2026. aasta detsembris, pärast seda, kui 12 kuu jooksul alates võlakirjade esimese etapi emiteerimisest on elektrijaama portfelli ehituses olulised edusammud tehtud, makstakse valminud ehitustööde eest Eternia Solarile maksmiseks mõeldud institutsionaalsete investorite vahendid projekti omanikule. Eternia Solarile laekunud tulu kasutatakse võlakirjade lunastamiseks.
„Võlakirjade lunastamise allikas on selgelt määratletud ega ole seotud projekti müügi ega eeldatavate tulevaste tuludega. Tegemist on tüüpilise sildfinantseerimise juhtumiga, mille lunastamise allikas on kindlaks määratud ja põhineb institutsionaalsete investorite osalusel projektis pärast ehituse lõpetamist,“ ütleb Orion Securities’i investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.
“Me täheldasime suundumust, et osa Balti kapitaliturul osalejatest eelistab lühiajalisi fikseeritud tootlusega investeeringuid. See kajastus ka Eternia Solari võlakirjaemissiooni esimese etapi ootusi ületanud tulemustes ning seetõttu usume, et võlakirjad äratavad taas investorite huvi,” lisab ta.
Sun Investment Group on üks juhtivaid päikeseenergia projektide arendajaid Kesk- ja Ida-Euroopas. Kontsern tegutseb vertikaalselt integreeritud mudeli alusel, mis hõlmab kõike alates maa ettevalmistamisest ja lubade taotlemisest kuni elektrijaama ehitamise, käitamise ja hoolduseni. Oma tegevuse jooksul on SIG arendanud üle 200 MW töötavaid päikeseelektrijaamu ja arendab praegu üle 3 GW suurust projektide portfelli mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Poolas, Leedus ja Itaalias.
„Tegutsedes Poolas ja teistel Euroopa turgudel, aitame kaasa energiajulgeoleku tugevdamisele ja taastuvenergia levikule. Meie meeskond loob pikaajalist väärtust, mis on oluline mitte ainult investoritele, vaid ka ühiskonnale,“ teeb SIGi juht kokkuvõtteks.
Kutsume investoreid osalema võlakirjaemissiooni inglisekeelsel kaugesitlusel, mis toimub 22. jaanuaril 2026 kell 11.00. Registreerimislink.
Kuidas investeerida?
Võtke ühendust oma väärtpaberikontot haldava finantsmaakleri või pangaga, et esitada investeerimisorder, või esitage see order asjaomase panga veebipõhise iseteenindusplatvormi kaudu ise.
Kui teil ei ole Leedus tegutseva finantsvahendajaga investeerimisteenuste lepingut, saatke palun e-kiri aadressile [email protected].
Enne investeerimisotsuse tegemist soovitab Orion Securities konsulteerida oma finantsnõustajaga ja hinnata hoolikalt kõiki riske ja muid olulisi väärtpaberitega (võlakirjadega) seotud tegureid.