Sun Investment Group käivitab võlakirjade emiteerimise teise etapi pikaajalise rahastuse kaasamiseks

„Üks meie olulisemaid projekte on praegu aktiivselt edenemas. Oleme edukalt kasutusse võtnud esimese võlakirjade emissiooni käigus kogutud vahendid: osade elektrijaama seadmete tellimuste eest on juba makstud ning käimas on detailplaneering, ehitusplatsi ettevalmistustööd ja juurdepääsuteede ehitamine. Saavutatud edu võimaldab meil pikaajalistelt rahastajatelt lähitulevikus täiendavaid vahemakseid saada,” ütles SIG asutaja ja tegevjuht Deividas Varabauskas.

Pikaajaline rahastus tugeva lepingulise alusega

Seda 120 MW päikeseenergiajaama projekti hindasid juba eelmisel aastal rahvusvahelised investorid Berenberg ja Amiral Gestion. Jaanuari alguses sõlmis SIG plaanikohaselt pikaajalise rahastamislepingu ühe Saksamaa suurima avaliku sektori pangaga, Nord LB-ga, ning seda soodsamatel tingimustel kui varem Berenbergi pakutud. Investorid viisid läbi põhjaliku finantsilise, tehnilise ja õigusliku hoolsusprotsessi ning kiitsid heaks projekti rahastamise, mis toimub etapiviisiliselt pärast ehitustööde lõpetamist.

Nord LB rahastab aktiivselt kogu Euroopas taastuvenergia projektide ja infrastruktuuri arendamist. See pank on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all ja klassifitseeritud kui süsteemselt oluline Euroopa finantsasutus.

„Institutsionaalsed investorid osalevad sellistes projektides ainult pärast äärmiselt rangete riskianalüüside läbiviimist. Nende otsus portfelli rahastada näitab, et projekt on kõrge kvaliteediga, tehniliselt hästi ette valmistatud ja vastab rahvusvahelistele standarditele,” rõhutab SIGi juht. Lisateave võlakirjaemissiooni kohta leiab siit.

Rohkem kui 70% projekti päikesepargi esimese 15 tegevusaasta tulevastest tuludest on tagatud pikaajaliste elektrimüügilepingute ja riiklike toetusmehhanismidega. Need tegurid leevendavad oluliselt nii projekti arendusega seotud kui ärilisi riske.

Selge lunastusmehhanism

2026. aasta detsembris, pärast seda, kui 12 kuu jooksul alates võlakirjade esimese etapi emiteerimisest on elektrijaama portfelli ehituses olulised edusammud tehtud, makstakse valminud ehitustööde eest Eternia Solarile maksmiseks mõeldud institutsionaalsete investorite vahendid projekti omanikule. Eternia Solarile laekunud tulu kasutatakse võlakirjade lunastamiseks.

„Võlakirjade lunastamise allikas on selgelt määratletud ega ole seotud projekti müügi ega eeldatavate tulevaste tuludega. Tegemist on tüüpilise sildfinantseerimise juhtumiga, mille lunastamise allikas on kindlaks määratud ja põhineb institutsionaalsete investorite osalusel projektis pärast ehituse lõpetamist,“ ütleb Orion Securities’i investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

“Me täheldasime suundumust, et osa Balti kapitaliturul osalejatest eelistab lühiajalisi fikseeritud tootlusega investeeringuid. See kajastus ka Eternia Solari võlakirjaemissiooni esimese etapi ootusi ületanud tulemustes ning seetõttu usume, et võlakirjad äratavad taas investorite huvi,” lisab ta.