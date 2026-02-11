11.02.26, 11:21 Arendaja leidis finantspartneri, kellega on jõudnud neljanda projektini Kinnisvaraarendaja Peeter Raag on Omega Laenuga koostööd teinud viis aastat ja ütleb, et usaldusväärse finantspartneri tugi on renoveerimisprojektide juures hindamatu, sest üllatusi tuleb alati ette.

Kinnisvaraarendaja Peeter Raagi arendatud kortermaja, mille ehitust aitas finantseerida Omega Laen.

Foto: Omega Laen

Raag räägib, et tema koostöö Omega Laenuga algas viis aastat tagasi tuttavate soovitusel, kui otsis uue projekti rahastamiseks kindlat partnerit. “Esimene koostöö osutus edukaks ja sellest ajast peale oleme jõudnud juba neljanda ühisprojektini,” meenutab ta. “Kui midagi töötab, siis pole põhjust seda muuta ja Omega Laen on end korduvalt tõestanud.”

Raagi sõnul hindab ta Omega Laenu juures eelkõige kiiret ja asjalikku tegutsemist. “Laenutaotlusele saab vastuse mõne päevaga ning kogu edasine suhtlus on olnud professionaalne ja abivalmis,” kõneleb ta. “Nõu antakse täpselt siis, kui seda kõige rohkem vaja on, ning lahendused leitakse kiiresti.”

Raagi projektid on enamasti seotud vanade hoonete renoveerimisega. “Kes renoveerimisega kokku puutunud, teab hästi – plaan on üks asi, aga üllatused ilmuvad alati sama kindlalt nagu esimene lumi novembris,” räägib Raag. “Sellistes olukordades on Omega Laenu meeskond olnud paindlik ja leidnud võimalusi lisafinantseerimiseks. See on andnud kindluse, et isegi kui ehitusplatsil tekib ootamatu auk, ei jää töö seisma.”

Raagi sõnul on Omega Laenust saanud tema peamine finantspartner. "Nende puhul ei räägi me lihtsalt rahastamisest, vaid koostööst, mis on orienteeritud lahendustele ja mille kõrval ka keerulised projektid tunduvad ladusamad," ütleb ta. "Kui rahaline kindlustunne oleks sport, siis nemad hoiavad mul tempot ja aitavad finišijoone poole liikuda." Kiire otsus ja paindlik rahastamine Omega Laenu laenuosakonna juhataja Mariina Huttunen selgitab, et ehituslaenu puhul saab arendaja lõpliku vastuse tavaliselt kahe kuni nelja tööpäeva jooksul pärast dokumentide esitamist. Esimene väljamakse tehakse juba enne ehituse algust ja maksimaalseks laenusummaks on kuni 75 protsenti tagatisvara hetkeväärtusest. Ehituslaen makstakse välja etapiviisiliselt: iga ehitusetapi lõppedes esitab arendaja tehtud tööde akti ning selle alusel väljastab Omega Laen lepingus kokkulepitud osa summast. "Etappide pikkus sõltub arendaja plaanidest ja võimalustest. Soovi korral saame väljamakseid teha ka kord kuus, tagades paindlikkuse ja rahastuse sujuva kulgemise kogu projekti vältel," räägib Huttunen. Maksimaalne laenusumma on kuni kaks miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 70 protsenti tagatise tulevikuväärtusest. Ehituslaenu väljastatakse vaid esimese järjekoha hüpoteegi tagatisel. Eelmüügi nõuet ei ole Üks olulisi eeliseid on, et Omega Laen ei sea piiranguid eelmüügi mahule. "See annab väiksematele ja keskmise suurusega arendajatele turul lisavabadust ja võimaluse konkureerida suuremate tegijatega," märgib Huttunen. Varasem kogemus kinnisvaraarenduses on plussiks, kuid mitte otsustav tegur. Oluline on läbimõeldud plaan, realistlik eelarve ja pädevad koostööpartnerid. "Üha sagedamini näeme, et ka väikese ja keskmise suurusega projektides kaasatakse professionaalseid partnereid, näiteks ehitusfirmasid või järelevalve spetsialiste, mis tagab projekti kvaliteedi ja usaldusväärsuse," selgitab Huttunen.

Laenu antakse eelkõige Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa projektidele, kuid vaadatakse läbi ka teiste piirkondade taotlusi. Oluline eeldus on ehitusloa olemasolu ning projekti perspektiiv – hea asukoht, arvestatav lõpptarbija ja konkurentsivõimeline hind.

Paindlikkus ka viivituste korral

Huttunen lisab, et kui projekt venib, on Omega Laen valmis pakkuma paindlikkust maksegraafiku osas.

Ehituslaenude puhul võimaldatakse intressimaksetel põhinevat maksegraafikut tähtajaga kuni kaks aastat või annuiteetmaksegraafikut tähtajaga kuni kümme aastat.

Klient saab lepingut alati ennetähtaegselt lõpetada nii tagatisvara müügi kui ka refinantseerimise teel. Võimalik on ka laenu osaline ennetähtaegne tagastamine.