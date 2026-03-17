Tagasi ST Kuidas jõuab kriisiteavitus inimeseni, kui mobiilside ei tööta? Levira sisuturundussaate fookuses on taskusireen. Tegu on tulevikulahendusega, mis võib tuua ohuteavitused otse mobiiltelefoni ilma SIM-kaardi, mobiilioperaatori või aktiivse andmesideta.

Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan, TalTechi projektijuht Anet Tammets ning Siseministeeriumi elanikkonna kaitsenõunik Katerina Mudarissova selgitasid, et taskusireen kasutab ringhäälingutehnoloogiat: kõrgetest mastidest saadetakse ohuteavitus otse telefonidesse. See tähendab, et kriisiolukorras võib telefon hakata helisema, vibreerima ja kuvada olulist infot isegi siis, kui tavapärane mobiilivõrk on häiritud. Tulevikus võiks sama lahendus edastada ka kaarte, juhiseid ja videopilti.

Saates jäi kõlama oluline mõte: taskusireen ei asenda olemasolevaid kanaleid, vaid täiendab Eesti ohuteavituse terviksüsteemi. Täna kuuluvad sinna juba SMS-id, äpid, ERR-i kanalid ning kriisiveebid. Uue lahenduse suur väärtus on toimekindlus, täpsus ja võimalus saata teavitus ainult sellele piirkonnale, kus oht tegelikult on.

Kuigi seadmetugi ja Euroopa regulatsioonid vajavad veel arendamist, on Eesti selle valdkonna eestvedajate seas. Taskusireeni nähakse ka rahvusvaheliselt kui põnevat suunda, millel on tugev tulevikupotentsiaal.