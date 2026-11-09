Euroopa Liidu eelarves kokkuleppimine võib venida veebruarini

Riigieelarvest läheb kortermajade toetuseks 80 miljonit eurot aastas, vähem kui loodeti ja ka oluliselt suurema omaosaluse vastu. Leevendust on oodata Euroopa Liidu järgmise eelarve algusest 2029. aastal, ütleb taristuminister Kuldar Leis Äripäevale.
Euroopa Liidu välja pakutud 2 triljoni euro suurune seitsmeaastane eelarvekava on “mitusada miljardit” liiga suur, teatasid Taani, Saksamaa, Holland, Austria, Soome ja Rootsi pressiteatena esitatud ühisavalduses.
Euroopa valitsustes kasvab arusaam, et peagi tuleb nimetada keegi, kes peaks pidama Venemaa riigipea Vladimir Putiniga Ukraina rahulepingu üle otsekõnelusi. Valik on langemas Soome presidendi Alexander Stubbi kasuks.