Euroopa Liidu eelarves kokkuleppimine võib venida veebruarini

Riigieelarvest läheb kortermajade toetuseks 80 miljonit eurot aastas, vähem kui loodeti ja ka oluliselt suurema omaosaluse vastu. Leevendust on oodata Euroopa Liidu järgmise eelarve algusest 2029. aastal, ütleb taristuminister Kuldar Leis Äripäevale.